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    Бойовики вчаться форсувати водні перешкоди на Донбасі — розвідка

    • Розсилка
    Бойовики вчаться форсувати водні перешкоди на Донбасі — розвідка

    Російське командування планує завершити навчання до кінця поточного місяця

    Окупанти посилили військові навчання із застосуванням БМП, танків та артилерії, а також вчаться форсувати водні перешкоди.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

    «Попри заяви керівництва Росії та підконтрольних йому російських окупаційних адміністрацій про готовність мирного врегулювання збройного конфлікту на Сході України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки за наступальною тематикою.

    Зокрема, з 5 серпня ц.р. розпочато навчання ротних тактичних груп російських окупаційних військ на бойових машинах піхоти, посилених танками та артилерією, під час яких відпрацьовуються питання подолання (форсування) водних перешкод на тактичному фоні з етапом бойової стрільби», - повідомив речник.

    За словами Гуцуляка, російське командування планує завершити зазначені навчання до кінця поточного місяця.

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