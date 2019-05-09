Бойовики віддали тіло захисника України, який зник під час бою



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Денис Козьма пішов добровольцем у 28 ОМБр, на фронті - із серпня 2014 року

Найманці РФ передали українській стороні тіло загиблого на Донбасі воїна 35-ї ОБрМП

Бойовики передали українській стороні тіло українського морського піхотинця Дениса Козьми, який зник під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині.

Денис Козьма 1 травня зник під час бою поблизу села Миколаївка Волноваського району Донецької області, в районі окупованого Докучаєвська, під час переслідування резервною групою ДРГ противника, яка під прикриттям туману намагалася непомітно подолати смугу забезпечення. Для прикриття відступу противник розпочав обстріл з ВКК та стрілецької зброї. Оперативні заходи з пошуку бійця не дали результату, противник не підтримав встановлення режиму припинення вогню та продовжив обстріли. 5 травня від ворожої сторони надійшла інформація, що тіло українського військовослужбовця перебуває в морзі на окупованій території.

Денис Козьма народився 20.08.1987 року.

З дитинства займався футболом, грав у спортивній школі.

Під час протистоянь в Одесі 2 травня 2014 року відстояв місто від зазіхань проросійських колабораціоністів, і коли почалася пожежа в Будинку профспілок - рятував їх з будівлі, охопленої вогнем.

Після цього пішов добровольцем у 28 ОМБр, на фронті - із серпня 2014 року, у подальшому підписав контракт.

У нього залишилися мати, брат і донька.



