Бойовики відкривали вогонь поблизу Новолуганського та Кримського



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Сьогодні бойовики два рази обстрілювали українські позиції

Російські окупаційні війська з початку доби, 17 грудня, двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу Новолуганського та Кримського.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції наших військ на Луганському напрямку... Втрат внаслідок цих обстрілів з нашого боку немає», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, з опівночі противник 35 хвилин зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї з боку Доломітного вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Новолуганського. А з 7.20 до 7.45 з автоматичних гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Кримського.