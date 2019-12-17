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    Бойовики відкривали вогонь поблизу Новолуганського та Кримського

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    Бойовики відкривали вогонь поблизу Новолуганського та Кримського

    Сьогодні бойовики два рази обстрілювали українські позиції

    Російські окупаційні війська з початку доби, 17 грудня, двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу Новолуганського та Кримського.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

    «Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції наших військ на Луганському напрямку... Втрат внаслідок цих обстрілів з нашого боку немає», - повідомив речник.

    Зокрема, за словами Праути, з опівночі противник 35 хвилин зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї з боку Доломітного вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Новолуганського. А з 7.20 до 7.45 з автоматичних гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Кримського.

    Протягом минулої доби, 16 грудня, окупанти 5 разів обстріляли позиції ЗСУ, один боєць поранений.

    Раніше стало відомо, що російські бойовики стягують «Гради» до лінії відведенняТак, у звіті Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ від 16 грудня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. Зокрема, 14 грудня поблизу населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч, 56 кілометрів на південний захід від Луганська) патруль ССМ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм).

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