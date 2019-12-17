На Донбасі поранений український військовий



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Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм

16 грудня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

неподалік Кримського — з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

поблизу Верхньоторецького — з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

поряд Шахти Бутівка — з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Павлопіль — з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Широкиного — з 82 мм мінометів було випущено 10 мін.

Вчора, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат з нашого боку немає.