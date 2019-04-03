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    Бойовики випустили по позиціях Об'єднаних сил більше сотні снарядів, є втрати

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    У штабі запевнили, що жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил - Бойовики випустили по позиціях Об'єднаних сил більше сотні снарядів, є втрати
    У штабі запевнили, що жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил

    Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення

    У вівторок, 2 квітня, російські окупаційні війська на Донбасі 15 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому 14 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 103 боєприпаси калібрів 152, 120 та 82 мм.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було здійснено вісім обстрілів:

    • з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;
    • тричі з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Широкине;
    • двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;
    • з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Гнутове;
    • з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля села Водяне.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь сім разів:

    • тричі з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новозванівка;
    • тричі з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – у районі міста Попасна;
    • з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Катеринівка.

    Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.

    «Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 2 квітня вогнем у відповідь трьох окупантів було знищено, вісім – поранено», - додали у прес-центрі.

    Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

    Нагадаємо, на Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинула відома жінка-доброволець Яна Червона (позивний Відьма). Вона служила у батальйоні «Донбас» кулеметницею.

    У загиблої від російської міни на фронті української захисниці Яни Червоної лишилося двоє маленьких дітей - 10 і 8 років.

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