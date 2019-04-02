На Донбасі загинула відома волонтерка і воїн
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Розсилка
У Яни Червоної залишилося двоє дітей
На Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинула відома жінка-доброволець Яна Червона (позивний Відьма). Вона служила у батальйоні «Донбас» кулеметницею.
Про це повідомляють її побратими та журналісти. Про це також повідомив у Facebook волинський депутат, який служив добровольцем на фронті, Ігор Лапін.
Також про загибель жінки на фронті написав Дмитро Корчинський: «Від попадання ворожого ПТУР у стрілецьку позицію чи у бліндаж загинула дуже відома на фронті жінка-доброволець».
Інформацію про загибель Яни Червоної підтвердили і її бойові побратими.
Як повідомлялося раніше, поблизу Попасної на Луганському напрямку кілька годин тому розпочався бій і триває. Як прогнозували військові, одразу після виборів на Сході почала зростати кількість обстрілів. За минулу добу їх уже більше двох десятків.