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    На Донбасі загинула відома волонтерка і воїн

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    <span>Харків'янка Яна Червона з позивним Відьма загинула на Донбасі 2 квітня 2019 року&nbsp;</span> - На Донбасі загинула відома волонтерка і воїн
    Харків'янка Яна Червона з позивним Відьма загинула на Донбасі 2 квітня 2019 року 

    У Яни Червоної залишилося двоє дітей

    На Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинула відома жінка-доброволець Яна Червона (позивний Відьма). Вона служила у батальйоні «Донбас» кулеметницею.

    Про це повідомляють її побратими та журналісти. Про це також повідомив у Facebook волинський депутат, який служив добровольцем на фронті, Ігор Лапін. 

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    Також про загибель жінки на фронті написав Дмитро Корчинський: «Від попадання ворожого ПТУР у стрілецьку позицію чи у бліндаж загинула дуже відома на фронті жінка-доброволець». 

    Інформацію про загибель Яни Червоної підтвердили і її бойові побратими.

    Як повідомлялося раніше, поблизу Попасної на Луганському напрямку кілька годин тому розпочався бій і триває. Як прогнозували військові, одразу після виборів на Сході почала зростати кількість обстрілів. За минулу добу їх уже більше двох десятків. 

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