У загиблої на Донбасі Яни Червоної лишилося двоє маленьких дітей



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Кулеметниця Яна Червона загинула від російської міни

Саме такі люди, як Яна Червона, не дали створити у Харкові «ХНР»

У загиблої від російської міни на фронті української захисниці Яни Червоної лишилося двоє маленьких дітей - 10 і 8 років.

Про це написала у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Це Яна... сьогодні в її бліндаж влучила ворожа російська міна. Яна і її побратим загинули. У Яни залишилося двоє малих дітей - 10 і 8 років. Яна з Харкова», - зазначила Геращенко.

Вона додала, що саме такі люди, як Яна, не дали створити у Харкові «ХНР».

«Вона прикривала нас, і тих, хто розуміє, що війна триває і Путін вже напав, й тих, хто називає війну «бізнес-праектам» й сміється над «Путін нападьот». Тепер прикриватиме з Неба», - додала Геращенко.

Нагадаємо, на Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинула відома жінка-доброволець Яна Червона (позивний Відьма). Вона служила у батальйоні «Донбас» кулеметницею.

Як повідомлялося раніше, поблизу Попасної на Луганському напрямку кілька годин тому розпочався бій. Як прогнозували військові, одразу після виборів на Сході почала зростати кількість обстрілів. За минулу добу їх уже більше двох десятків.