Бойовики з початку доби шість разів обстріляли донецький напрямок



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Минулої доби, 3 вересня, ворог провів 20 прицільних обстрілів

Від початку цієї доби, 4 вересня, бойовики російсько-окупаційних військ здійснили шість обстрілів позицій Об'єднаних сил.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«З початку цієї доби зафіксовано 6 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Усі вони відбулися на донецькому напрямку. Окупанти здійснювали вогневі провокації в бік підрозділів Об’єднаних сил переважно з великокаліберних кулеметів поблизу н.п. Гнутове, Красногорівка, Широкине та Лебединське. Від початку поточної доби бойових втрат серед українських військових немає», - зазначив він.

Речник уточнив, що минулої доби, 3 вересня, ворог провів 20 прицільних обстрілів.

«Внаслідок бойових дій протягом минулої доби двоє захисників України отримали поранення. Їх доставлено до військових мобільних госпіталів, де вони отримують необхідну кваліфіковану допомогу. Стан здоров’я наших військових — задовільний», - додав Гуцуляк.