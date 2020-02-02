З початку цього року зафіксовано понад 90 випадків обмеження пересування місії ОБСЄ бойовиками



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Також найбільше відмов та затримок було зафіксовано на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське та Заїченко

На Донбасі з початку цього року зафіксовано понад 90 випадків обмежень свободи пересування патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у виконанні мандата Місії зі сторони збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«З початку 2020 року представниками СММ ОБСЄ зафіксовано понад 90 випадків обмежень свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата Місії зі сторони збройних формувань Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Також найбільше відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) (22 обмеження) та Заїченко (17 обмежень).

«У щоденному звіті від 31 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост північніше населеного пункту Заїченко та затримку приблизно на 20 хвилин на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр)», – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, 1 лютого, російські окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ.

Нагадаємо, на Донбасі російські окупанти вбили військового медика.

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