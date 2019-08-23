Бойовики за добу 13 разів порушили «тишу», двох бійців ЗСУ поранено



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Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано

Позиції підрозділів Об'єднаних сил були обстріляні з гранатометів, кулеметів, снайперської та стрілецької зброї

У четвер, 22 серпня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев’ять обстрілів:

тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли:

поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

в районі Зайцевого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення. Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.