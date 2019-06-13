Бойовики за добу 28 разів обстріляли позиції Об'єднаних сих на Донбасі



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Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям

У середу, 12 червня, бойовики на Донбасі 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Противник також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

п’ять разів Водяне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі Авдіївку – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;

поблизу населеного пункту Мар'їнка – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;

два рази Широкине – з автоматичних гранатометів;

Новотроїцьке – гранатомети різних систем;

двічі Старогнатівка – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

Лебединське – стрілецька зброя;

околиці Талаківки - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 12 разів:

два рази Новолуганське – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

район населеного пункту Новотошківське – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя;

Попасна – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету;

поблизу Новгородського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя;

чотири рази Зайцеве – з 120мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

двічі район населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем

Південне – автоматичний гранатомет та стрілецька зброя.

«Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 12 червня одного окупанта знищено та 3 поранено», - додали у пресцентрі.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Водяне – стрілецька зброя;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Борівське – артилерія калібру 152 мм;

околиці Луганське – автоматичний гранатомет та стрілецька зброя.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.