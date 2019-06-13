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    Бойовики за добу 28 разів обстріляли позиції Об'єднаних сих на Донбасі

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    Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. - Бойовики за добу 28 разів обстріляли позиції Об'єднаних сих на Донбасі
    Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

    На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям

    У середу, 12 червня, бойовики на Донбасі 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Противник також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • п’ять разів Водяне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • тричі Авдіївку – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;
    • поблизу населеного пункту Мар'їнка – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
    • два рази Широкине – з автоматичних гранатометів;
    • Новотроїцьке – гранатомети різних систем;
    • двічі Старогнатівка – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
    • Лебединське – стрілецька зброя;
    • околиці Талаківки - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 12 разів:

    • два рази Новолуганське – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
    • район населеного пункту Новотошківське – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя;
    • Попасна – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету;
    • поблизу Новгородського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя;
    • чотири рази Зайцеве – з 120мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
    • двічі район населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем
    • Південне – автоматичний гранатомет та стрілецька зброя.

    «Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
    За даними розвідки 12 червня одного окупанта знищено та 3 поранено», - додали у пресцентрі.

    Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

    • поблизу населеного пункту Водяне – стрілецька зброя;

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • Борівське – артилерія калібру 152 мм;
    • околиці Луганське – автоматичний гранатомет та стрілецька зброя.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

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