Бойовики за добу дев’ять разів зірвали «тишу»: українські бійці дали відсіч

На численні та прицільні обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога відмовитися від подальших дій

Внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських військових не постраждав

Протягом минулої доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу Об’єднаних сил

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував проти наших захисників ручний протитанковий гранатомет, а поблизу Павлополя – здійснив кілька черг зі стрілецької зброї. Обидва види зброї противник застосував і біля населеного пункту Піски.

Чотири рази ворог провокував наших захисників у передмісті Авдіївки. Тут окупанти неодноразово застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Також, російсько-окупаційні війська вдалися до крайньої зухвалості та обстріляли мирне населення поблизу Кам’янки. Здійснивши кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета, окупанти знищили трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення.

«Наші військові відразу вирушили до місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу», – додали у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог один раз порушив режим припинення вогню поблизу населеного пункту Південне. Тут ворог застосував проти українських захисників протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

«На численні та прицільні обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога відмовитися від подальших дій. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога», – зазначається у повідомленні.

Від початку поточної доби, 21 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.