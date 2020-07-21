Бойовики застосовують артилерію: загинув український боєць, ще один – поранений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили двох загарбників

Ворог 17 разів обстріляв українські позиції

У понеділок, 20 липня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Ворог обстріляв наші позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Миронівський противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти мм міномети.

Опорні пункти наших захисників поблизу Шумів ворог двічі обстрілював з гранатометів різних систем, стрілецької та снайперської зброї.

Біля Оріхового та Новотошківського агресор вів вогонь по українських воїнах із мінометів 120-го та 82-го калібрів. А поруч Причепилівки, Попасної та Луганського загарбники задіяли гранатомети та кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Мар’їнки, Старогнатівки, Павлополя, Широкиного, Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного збройні формування РФ застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення.

«Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає скорішого одужання. Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника», – запевнили у штабі.

За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили двох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у звіті.

Як відомо, у понеділок, 20 липня, у районі проведення операції Об’єднаних сил біля Шумів на Донеччині загинув старший стрілець десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 503-го окремого батальйону морської піхоти Василь Кравченко.