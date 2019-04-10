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    До Дніпра вертольотами доставили поранених піротехніків, стан саперів дуже важкий

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    До Дніпра вертольотами доставили поранених піротехніків, стан саперів дуже важкий

    Поранених перевезли в обласну лікарню імені Мечнікова

    До Дніпра військовими вертольотами евакуйовано піротехніків ДСНС, які отримали поранення під час очищення ділянок поблизу села Зайцеве Бахмутського району Донеччини від вибухонебезпечних предметів.

    Про це повідомила радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа на сторінці у Facebook.

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    «Військові медики оперували, стабілізували і по готовності до евакуації терміново передавали поранених співробітників ДСНС на борт вертольоту евакобригаді. Стан поранених вкрай важкий. Задіяні найкращі медичні фахівці області», - повідомила Губа.

     За її словами, евакуацію вертольотами проводили поодинці, з аеропорту автомобілями швидкої допомоги поранених перевезли в обласну лікарню імені Мечнікова.

    Як повідомляв напередодні «Главком», поблизу села Зайцеве Бахмутського району Донецької області під час очищення ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів підірвалась група піротехніків ДСНС.

    Загинув старшина служби цивільного захисту Олег Бойцов, 1979 р. н., поранено старшого лейтенанта служби цивільного захисту Дмитра Слепканя, 1994 р. н. та старшого сержанта служби цивільного захисту Євгена Бескоровайного, 1992 р. н.

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