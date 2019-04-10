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    Главком-ТВ

    Експерт розповів, з чим стикнеться новообраний президент у сфері нацбезпеки та оборони

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    Експерт розповів, з чим стикнеться новообраний президент у сфері нацбезпеки та оборони

    Михайло Самусь 10 квітня провів прес-конференцію у «Главкомі»

    Сьогодні, 10 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Завдання і виклики в сфері нацбезпеки та оборони перед новим президентом».

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    Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння проаналізував питання щодо того, які загрози у сфері національної безпеки та оборони стоятимуть перед новообраним президентом.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    Нагадаємо, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що вступ до Північноатлантичного альянсу не потребує жодного референдуму, на відміну від вступу до Європейського союзу.

    Раніше кандидат у президенти Зеленський запропонував провести референдум щодо вступу України в НАТО.

    Також зазначимо, що у Сенаті США запропонували стратегію підтримки України.  

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