Бойовики застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс

За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів

Одна з ракет влучила у гаражний кооператив, друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне

Протягом минулої доби, 24 травня, на Донбасі зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

Так, поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також повідомляється, що вчора російсько-окупаційні війська застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс.

Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування.

«Зазначені дії окупантів спрямовані на провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим їх звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де діють дзеркальні гарантії на безпечне проведення робіт», – додали у штабі.

Внаслідок обстрілу одна з ракет влучила у гаражний кооператив «Північний», друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні, заявили у пресцентрі.

Українська сторона СЦКК оперативно верифікувала обстріл та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформувала ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 25 травня, порушень припинення вогню не зафіксовано.

«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.