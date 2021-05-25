  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Бойовики застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів - Бойовики застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс
    За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів

    Одна з ракет влучила у гаражний кооператив, друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне

    Протягом минулої доби, 24 травня, на Донбасі зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

    Так, поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

    У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

    У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Також повідомляється, що вчора російсько-окупаційні війська застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс.

    Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування.

    «Зазначені дії окупантів спрямовані на провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим їх звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де діють дзеркальні гарантії на безпечне проведення робіт», – додали у штабі.

    Внаслідок обстрілу одна з ракет влучила у гаражний кооператив «Північний», друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні, заявили у пресцентрі.

    Українська сторона СЦКК оперативно верифікувала обстріл та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформувала ОБСЄ.

    Станом на 7 годину ранку, 25 травня, порушень припинення вогню не зафіксовано.

    «Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бойовики застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс