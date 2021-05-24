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    За добу на Донбасі зафіксовано шість ворожих обстрілів, поранено військового

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    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь - За добу на Донбасі зафіксовано шість ворожих обстрілів, поранено військового
    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Постраждалого воїна оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу

    Протягом минулої доби, 23 травня, на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Зокрема, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети.

    Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

    В районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    В результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний.

    «На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – додали у штабі.

    Станом на 7 годину ранку 24 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

    Так, біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

    «Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    За добу на Донбасі зафіксовано шість ворожих обстрілів, поранено військового