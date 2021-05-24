За добу на Донбасі зафіксовано шість ворожих обстрілів, поранено військового
Постраждалого воїна оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу
Протягом минулої доби, 23 травня, на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
Зокрема, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети.
Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.
В районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний.
«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – додали у штабі.
Станом на 7 годину ранку 24 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Так, біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.