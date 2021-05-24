За добу на Донбасі зафіксовано шість ворожих обстрілів, поранено військового

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Постраждалого воїна оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу

Протягом минулої доби, 23 травня, на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

В районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний.

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – додали у штабі.

Станом на 7 годину ранку 24 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.