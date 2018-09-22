Бойовики застосували зенітну установку та ракетний комплекс: троє поранених



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Зенітна установка

За добу на Донбасі зафіксовано 18 ворожих обстрілів

Упродовж минулої доби, 21 вересня, окупанти на Донбасі 18 разів відкривали вогонь по позиціях україських військ. При цьому противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, мінометних обстрілів зазнали опорні пункти на маріупольському напрямку. Т

Зокрема, вчора увечері з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне. Опорний пункт українських військ біля Широкиного противник також обстріляв з міномету 120-го калібру. А позиції в районі Гнутового потрапили під вогневий наліт одразу обох мінометних калібрів.

Крім того, позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного та Широкиного були обстріляні з озброєння БМП. Також у Водяному вони потрапили під вогонь протитанкового ракетного комплексу, а у Широкиному окупанти застосували зенітну установку ЗУ-23-2.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали легкі поранення.

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та п'ятьох поранено.

Від початку поточної доби противник чотири рази з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське, Новотошківське, Павлопіль та Водяне. Крім того, під Кримським окупанти застосували станкові, автоматичні, ручні та підствольні гранатомети. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Напередодні ввечері народний депутат, лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук повідомив, що рота глибинної розвідки Об'єднаних сил зайняла нові позиції, узявши під свій контроль північно-західну околицю Золотого-5.

За його даними, в результаті операції Об'єднаними силами повернуто під контроль майже 40 га території.

Також ЗМІ показали, що українські військові звільнили хутір Вільний, який перебував під контролем сепаратистів.