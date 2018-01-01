Бойовики заявили, що вбили двох і взяли в полон одного українського військового

Група з восьми військових Збройних сил України намагалася провести бойову вилазку до позицій бойовиків

Бойовики заявили, що вбили щонайменше двох українських військових, двох поранили і одного взяли в полон. Про це заявив «начальник прес-служби Збройних сил ДНР» Данило Безсонов, повідомляють ЗМІ бойовиків. За його інформацією, у ніч на 17 лютого група з восьми військових Збройних сил України з 57 окремої мотопіхотної бригади під



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Група з восьми військових Збройних сил України намагалася провести бойову вилазку до позицій бойовиків

Бойовики заявили, що вбили щонайменше двох українських військових, двох поранили і одного взяли в полон.

Про це заявив «начальник прес-служби Збройних сил ДНР» Данило Безсонов, повідомляють ЗМІ бойовиків.

За його інформацією, у ніч на 17 лютого група з восьми військових Збройних сил України з 57 окремої мотопіхотної бригади під командуванням Головашенка намагалася провести бойову вилазку до позицій бойовиків з позицій в районі Пісок на північ від Донецька.

«Веденням вогню зі стрілецької зброї знищені не менше двох українських бойовиків, двоє поранені. Один з диверсантів, кинутий товаришами по службі на полі бою, взятий у полон», — заявив представник незаконних збройних формувань.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що у зоні бойових дій 17 лютого зник український військовослужбовець.

Водночас у штабі заявили, що до 18-ї години вечора даних про поранених чи загиблих українських військових не було.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська застосували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями. Загалом було зафіксовано 20 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.