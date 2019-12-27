Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі: поранено військового



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З початку цієї доби російські окупаційні війська вже один раз порушили режим припинення вогню

У четвер окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню

У четвер, 26 грудня, бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Дев’ять обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

поряд з Невельським – зі стрілецької зброї;

два рази неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету;

біля населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї;

поруч з Авдіївкою – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

два рази поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Водяне – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік з Лебединським – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вісім обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

поруч з Південним – з ручного протитанкового гранатомету;

в районі населеного пункту Новгородське – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

неподалік Кримського – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Троїцького – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;

біля Старого Айдару – зі стрілецької зброї;

поруч з Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Оріхового – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

Вчора, 26 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Гладосове.

Втрат з українського боку немає.

Зазначимо, що у середу, 25 грудня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.