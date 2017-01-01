Бойовики зірвали різдвяне перемир’я, обстрілявши сили АТО з мінометів

П’ять мін у бік українських позицій окупанти випустили з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське

Бойовики порушили режим тиші на Донбасі, обстрілявши позиції ЗСУ біля Павлополя зі 120-мм мінометів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook. «Сьогодні близько 19:00 бойовики грубо порушили Мінські домовленості, застосувавши по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Павлополя 120-мм міномети. П’ять мін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міномет калібру 120-мм

П’ять мін у бік українських позицій окупанти випустили з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське

Бойовики порушили режим тиші на Донбасі, обстрілявши позиції ЗСУ біля Павлополя зі 120-мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні близько 19:00 бойовики грубо порушили Мінські домовленості, застосувавши по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Павлополя 120-мм міномети. П’ять мін у бік українських позицій окупанти випустили з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське», - зазначили в штабі.

Українська сторона зазначає, що такі віроломні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та небажання дотримуватися режиму припинення вогню.

Відзначимо, що від початку доби до 18:00 понеділка в зоні АТО була зафіксована відсутність обстрілів.