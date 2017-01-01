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    Бойовики зірвали різдвяне перемир’я, обстрілявши сили АТО з мінометів

    П’ять мін у бік українських позицій окупанти випустили з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське
    Бойовики порушили режим тиші на Донбасі, обстрілявши позиції ЗСУ біля Павлополя зі 120-мм мінометів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook. «Сьогодні близько 19:00 бойовики грубо порушили Мінські домовленості, застосувавши по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Павлополя 120-мм міномети. П’ять мін
    • Вчора, 21:12
    • Розсилка
    Міномет калібру 120-мм
    Міномет калібру 120-мм

    П’ять мін у бік українських позицій окупанти випустили з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське

    Бойовики порушили режим тиші на Донбасі, обстрілявши позиції ЗСУ біля Павлополя зі 120-мм мінометів.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

    «Сьогодні близько 19:00 бойовики грубо порушили Мінські домовленості, застосувавши по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Павлополя 120-мм міномети. П’ять мін у бік українських позицій окупанти випустили з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське», - зазначили в штабі.

    Українська сторона зазначає, що такі віроломні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та небажання дотримуватися режиму припинення вогню.

    Відзначимо, що від початку доби до 18:00 понеділка в зоні АТО була зафіксована відсутність обстрілів.

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