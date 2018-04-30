Місцеві вибори: партія Порошенка звітує про перемогу своїх висуванців у 26 з 40 ОТГ

За інформацією політсили, у Тернопільській області БПП отримав 100-відсотковий результат

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» заявила, що на виборах голів об’єднаних територіальних громад, які відбулися 29 квітня, кандидати від партії перемагають у 26 громадах із 40. Такі дані стали відомі за результатами паралельного підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, повідомляє 30 квітня прес-служба



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За інформацією політсили, у Тернопільській області БПП отримав 100-відсотковий результат

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» заявила, що на виборах голів об’єднаних територіальних громад, які відбулися 29 квітня, кандидати від партії перемагають у 26 громадах із 40.

Такі дані стали відомі за результатами паралельного підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, повідомляє 30 квітня прес-служба політичної сили.

«Тобто 65 % – висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». З них – 2 міських ОТГ, 8 селищних та 16 сільських», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що інші політичні сили показали значно менший результат. Зокрема, ВО «Батьківщина» – 1 ОТГ, «Наш край» – 1, Опозиційний блок – 1, Аграрна партія – 1, «Радикальна партія» – 1 ОТГ.

«Представники «БПП «Солідарність» перемогли у переважній більшості регіонів. Найбільше громад кандидати від «БПП «Солідарність» очолять у Запорізькій області – 4, Кіровоградській – 3, Харківській області – 3. 100-відсотковий результат партія отримала у Тернопільській області – у обох громадах, де відбулися вибори, перемагають кандидати від БПП», - заявили у політсилі.

У повідомленні додається, що БПП також отримує більшість у виборах депутатів ОТГ. За результатами підрахунку 88% бюлетенів, не менше 235 депутатських мандатів отримують кандидати від БПП.

«ВО «Батьківщина» – 222, Аграрна партія – 97, «Наш край» – 48, Радикальна партія – 34, «Укроп» – 23, «За Життя» – 5, Опозиційний блок – 12, ВО «Свобода» – 5, Самопоміч – 16, Громадянська позиція – 4, Відродження – 1, Народний фронт – 10, депутати – самовисуванці – 95», - повідомили у політичній партії.

Нагадаємо, 29 квітня відбулися перші вибори у 40 новостворених ОТГ.

Зокрема, у Вінницькій області вибори відбулися в 1 ОТГ, у Волинській області – в 1 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 4 ОТГ, у Донецькій області – в 1 ОТГ, у Запорізькій області – в 7 ОТГ, в Івано-Франківській області – в 2 ОТГ, у Кіровоградській області – в 3 ОТГ, у Луганській області – в 1 ОТГ, в Одеській області – в 3 ОТГ, у Полтавській області – в 2 ОТГ, у Рівненській області – в 3 ОТГ, у Сумській області – в 1 ОТГ, у Тернопільській області – в 2 ОТГ, у Харківській області – в 4 ОТГ, у Херсонській області – в 1 ОТГ, у Хмельницькій області – в 2 ОТГ, у Чернівецькій області – в 2 ОТГ.

Окрім того, 29 квітня відбулися додаткові вибори депутатів у громадах, приєднаних до ОТГ. Після проведення виборів 29 квітня загалом в Україні буде 705 ОТГ.

У 22 сільських і 14 селищних ОТГ голови та депутати обирались за мажоритарною системою, а у чотирьох міських ОТГ депутатів обирали за пропорційною системою.

Виборчі дільниці працювали до 20 години. Паралельний підрахунок стартував після їх закриття.