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    Брат Медведчука програє на виборах в Луганській області

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    <span>Сергій Медведчук</span> - Брат Медведчука програє на виборах в Луганській області
    Сергій Медведчук
    Фото: ipress ua

    Після підрахунку 33,33% протоколів у Сергія Медведчука - 334 голоси

    У Луганській області на виборчому окрузі №103 після підрахунку третини голосів брат Віктора Медведчука Сергій програє на позачергових виборах у Раду. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

    Як повідомляється, на цьому окрузі перемагає кандидат від політпартії «Опозиційний блок» Вікторія Гриб. Вона випереджає Сергія Медведчука на 41 голос.

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    Після підрахунку 33,33% у Гриб - 375 голосів, а у Медведчука - 334. Далі йдуть самовисуванець Владислав Кравченко (89 голосів) і представник партії «Слуга народу» Сергій Кобзар (59).

    Скріншот з сайту ЦВК
    Скріншот з сайту ЦВК

    Зазначимо, Сергій Медведчук народився 25 березня 1959 року в селищі Абан Абанского району Красноярського краю. Є громадянином України. Займає посаду президента ТОВ «Керамбуд», є членом політичної партії «Опозиційна платформа - За життя». На даний момент проживає в Києві.

    Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

    Як повідомлялося, Центрвиборчком опрацював майже 68% протоколів

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