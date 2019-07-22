Брат Медведчука програє на виборах в Луганській області



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Сергій Медведчук Фото: ipress ua

Після підрахунку 33,33% протоколів у Сергія Медведчука - 334 голоси

У Луганській області на виборчому окрузі №103 після підрахунку третини голосів брат Віктора Медведчука Сергій програє на позачергових виборах у Раду. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Як повідомляється, на цьому окрузі перемагає кандидат від політпартії «Опозиційний блок» Вікторія Гриб. Вона випереджає Сергія Медведчука на 41 голос.

Після підрахунку 33,33% у Гриб - 375 голосів, а у Медведчука - 334. Далі йдуть самовисуванець Владислав Кравченко (89 голосів) і представник партії «Слуга народу» Сергій Кобзар (59).

Скріншот з сайту ЦВК

Зазначимо, Сергій Медведчук народився 25 березня 1959 року в селищі Абан Абанского району Красноярського краю. Є громадянином України. Займає посаду президента ТОВ «Керамбуд», є членом політичної партії «Опозиційна платформа - За життя». На даний момент проживає в Києві.

Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

Як повідомлялося, Центрвиборчком опрацював майже 68% протоколів.