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    У Раду дев’ятого скликання потрапила одна націоналістка

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    <p>Оксана Савчук перемогла в окрузі №83 в Івано-Франківській області</p> - У Раду дев’ятого скликання потрапила одна націоналістка

    Оксана Савчук перемогла в окрузі №83 в Івано-Франківській області

    Facebook Оксана Савчук

    Савчук обійшла «Слугу народу» Андрія Сторожука

    В одномандатному виборчому окрузі №83 в Івано-Франківській області на позачергових виборах у Верховну Раду перемогла кандидат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Оксана Савчук.

    Про це повідомляється на сайті ЦВК, за результатами 100% підрахованих протоколів.

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    Відзначається, що за Савчук проголосували 46,67% виборців, що становить майже 35,5 тисячі осіб. Друге місце зайняв представник партії «Слуга народу» Андрій Сторожук. За нього віддали свої голоси 23,28% виборців (17 680 осіб).

    На третьому місці - кандидат від Європейської солідарності Олексій Петечел. Його підтримали 12,49% виборців.

    Варто зазначити, що Оксана Савчук - єдиний представник партії «Свобода», яка на даний момент потрапляє в парламент.

    Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

    Як повідомлялося, Центрвиборчком опрацював майже 68% протоколів

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