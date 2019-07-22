У Раду дев’ятого скликання потрапила одна націоналістка



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Оксана Савчук перемогла в окрузі №83 в Івано-Франківській області Facebook Оксана Савчук

Савчук обійшла «Слугу народу» Андрія Сторожука

В одномандатному виборчому окрузі №83 в Івано-Франківській області на позачергових виборах у Верховну Раду перемогла кандидат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Оксана Савчук.

Про це повідомляється на сайті ЦВК, за результатами 100% підрахованих протоколів.

Відзначається, що за Савчук проголосували 46,67% виборців, що становить майже 35,5 тисячі осіб. Друге місце зайняв представник партії «Слуга народу» Андрій Сторожук. За нього віддали свої голоси 23,28% виборців (17 680 осіб).

На третьому місці - кандидат від Європейської солідарності Олексій Петечел. Його підтримали 12,49% виборців.

Варто зазначити, що Оксана Савчук - єдиний представник партії «Свобода», яка на даний момент потрапляє в парламент.

Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

Як повідомлялося, Центрвиборчком опрацював майже 68% протоколів.