Нардеп і бізнесмен Жеваго програє вибори 25-річному менеджеру



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25-річний Олексій Мовчан («Слуга народу»)

Жеваго був депутатом Верховної ради багатьох скликань з 1998 року

Відомий бізнесмен і народний депутат багатьох скликань Костянтин Жеваго на парламентських виборах 2019 року програє на окрузі №150 у Полтавській області. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

За даними ЦВК, після обробки 79,68% голосів лідирує Олексій Мовчан («Слуга народу») - 42,62% голосів, а Жеваго отримує 22,70%.

Згідно з інформацією ЦВК, Мовчан 1994 року народження - заступник начальника відділу управління проектами і програмами ДП ProZorro.Продажі.

За словами Нефьодова, тепер в ProZorro.Продажі відкрита вакансія проектного менеджера.

Зазначимо, Жеваго є одним із співвласників Полтавського ГЗК, містоутворюючого підприємства Горішніх Плавнів - міста, якие розташование в окрузі №150. Жеваго був депутатом Верховної ради багатьох скликань з 1998 року.

Нагадаємо, легендарний власник «Мотор Січі» Богуслаєв програє округ фотографу зі «Слуги народу».

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