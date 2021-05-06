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    «Бразильський» штам Covid-19 дістався до Польщі

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    Раніше Польща вже посилила правила карантину для людей, які подорожують з Бразилії - «Бразильський» штам Covid-19 дістався до Польщі
    Раніше Польща вже посилила правила карантину для людей, які подорожують з Бразилії
    Фото з відкритих джерел

    За попередню добу в країні зафіксовано 6 431 випадок інфікування коронавірусом

    У Польщі підтверджено перші три випадки штаму коронавірусу, який вперше було виявлено у Бразилії. Про це повідомляє Reuters.

    «Сьогодні вранці ми отримали нову інформацію про появу в Польщі трьох випадків бразильського штаму, у Сілезькому воєводстві», – повідомив голові Міністерва охорони здоров'я країни Адам Недзельський.

    Раніше Польща вже посилила правила карантину для людей, які подорожують з Бразилії, Індії та Південної Африки після виявлення випадків «індійського» штаму вірусу в районах Варшави та Катовіце.

    За попередню добу в країні зафіксовано 6 431 випадок інфікування коронавірусом, померли 502 особи. При цьому станом на 6 травня в країні вже зроблено понад 12 мільйонів щеплень, понад 3 мільйони людей вже отримали другу дозу препарату.

    Нагадаємо, спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про значне прискорення пандемії.

    Тим часом, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що коронавірус залишиться з людьми назавжди, він здатний змінювати свою форму, прояви та особливості. Він підкреслив, що вірус не виникає в повітрі, а заразитися ним можна при тісному контакті з носієм.

    Єдиним способом уникнути тяжкого перебігу ковіду лікар назвав вакцинацію.

    Теги: Польща ВООЗ коронавірус
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