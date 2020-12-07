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    Брехня у серіалі «Корона». Netflix зробив заяву

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    Критики серіалу стверджують, що глядачі сприймають події в телешоу як реальну історію королівської родини - Брехня у серіалі «Корона». Netflix зробив заяву
    Критики серіалу стверджують, що глядачі сприймають події в телешоу як реальну історію королівської родини

    Серіал – це вигадка, яка в основному базується на історичних подіях, – заявили у сервісі

    Стрімінговий сервіс Netflix відмовився додавати в серіал «Корона», який має історичні неточності, застереження, що це вигадка. Про це пише The Independent.

    Критики серіалу стверджують, що глядачі сприймають події в телешоу як реальну історію королівської родини. 

    Міністр культури Великої Британії Олівер Дауден раніше заявив, що Netflix має додати в початкові титри серіалу «Корона» інформацію про «вигаданий сюжет». На думку міністра, деякі сцени шоу завдають шкоди репутації королівській сім'ї.

    Netflix у відповідь заявив, що не додаватиме застереження до епізодів «Корони».

    «Ми завжди позиціонували «Корону» як драму, і ми впевнені, що наші глядачі розуміють, що це вигадка, яка в основному базується на історичних подіях. Як результат, ми не плануємо і не бачимо потреби додавати відмову від відповідальності», – йдеться у заяві сервісу.

    До слова, серіал «Корона» на Netflix розповідає історію британської королівської сім'ї з часів сходження на престол королеви Єлизавети II. В останньому сезоні показана історія принца Чарльза та принцеси Діани. 

    Четвертий сезон «Корони» вийшов на стрімінг-сервісі 15 листопада. Його дія відбувається в період між 1977 і 1990 роком.

    Як повідомлялося наприкінці листопада, Netflix виділить $1 млрд на побудову однієї з найбільших у світі кіностудій.

    Теги: історія Велика Британія серіал
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