Британія хоче до 2050 року зупинити викиди парникових газів



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Еко-активісти вимагають повністю зупинити викиди парникових газів до 2025 року

У Великій Британії вступив в дію закон, який передбачає повне припинення викидів парникових газів до 2050 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Раніше Велика Британія хотіла скоротити викиди парникових газів на 80% від рівня 1990 року до 2050 року. Тим самим дана країна стала першою серед держав Великої сімки, яка на законодавчому рівні закріпила відповідну ціль.

Заходи, які треба буде здійснити для реалізації цього плану, включають повну відмову від бензинових і дизельних двигунів в 2035 році, зменшення споживання м’яса на 20%.

Проте активісти із питань протидії змінам клімату вважають навіть таке рішення не достатньо рішучим. Вони вимагають повного припинення викидів парникових газів вже до 2025 року.

На даний момент Великій Британії вдалося скоротити викиди парникових газів на 43,5% від рівня 1990 року. Дана ціль була досягнута як через використання відновлюваних джерел енергії, а також зменшення використання вугільних ТЕС.

Нагадаємо, у лютому Верховна Рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9082 про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази.