Принца Гаррі вигнали з «Асоціації рудих»

Гаррі був одним із найвідоміших сучасних британських рудих

«Британська Асоціація рудих» звинуватила принца Гаррі, що завдає шкоди репутації рудоволосих своїм ставленням до королівської сім'ї. Про це інформує Багнет.

Члени «Британської асоціації рудих» виключили Гаррі зі своїх лав. Це сталося після того, як він і його дружина Меган Маркл минулого місяця зробили інтерв'ю з американською телеведучою Опрою Вінфрі, в яких звинуватили британську монаршу родину в расизмі і інших неприємних речах.

Гаррі був одним із найвідоміших сучасних британських рудих. 36-річний принц в інтерв'ю сказав, що був «в пастці» в родині, «розчарувався» в батькові і посварився з братом, принцом Вільямом.

Меган розповіла, як один з членів королівської сім'ї на кшталт висловив Гаррі побоювання стосовно кольору шкіри їхнього сина Арчі. Пізніше принц Вільям заперечив, що їхня сім'я расистська.

Додамо, що 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Подружжя розповіло, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

Ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.