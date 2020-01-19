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    У світі

    Україна вимагає у Британії видалити тризуб із антитерористичного посібника

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    Україна вимагає у Британії видалити тризуб із антитерористичного посібника

    В розділі організацій, які сповідують ідею домінування білої раси, наведена символіка полку «Азов»

    Посольство України у Британії зажадало прибрати тризуб, який є гербом країни, з керівництва з протидії екстремізму для британських медпрацівників та вчителів.

    Відповідний заклик відомство розмістило в Twitter.

    «Розміщення тризуба, конституційного національного символу і герба України, в керівництві з протидії екстремізму, виданому антитерористичної поліцією для викладачів і медичного персоналу Великої Британії, є вкрай обурливим. Тут немає прийнятних пояснень. Ми вимагаємо прибрати тризуб з Керівництва з офіційними вибаченнями», – заявило посольство України в Британії.

    У візуальному розділі посібника з виявлення знаків і символів праворадикальних груп, в секції «татуювання» показаний герб України під назвою «Український тризуб (націоналістичний)».

    Крім цього, в розділі організацій, які сповідують ідею домінування білої раси, наведена символіка полку «Азов».

    Також в документі згадана протестна група «Повстання проти вимирання» та інші зоозахисні та екоорганізацій.

    Цей посібник для вчителів і медпрацівників поширюється по всій Великобританії в рамках підготовки до програми «Превенція» у боротьбі з радикалізацією.

    Як зазначає видання The Guardian, британська поліція наполягає на тому, що керівництво не призначене для того, щоб ідентифікувати всі групи, які в ньому фігурують, як екстремістські. Вони сказали, що посібник покликаний «поліпшити розуміння знаків і символів, з якими люди можуть зіткнутися», і що в ньому зазначено, що «не всі знаки і символи, зазначені у цьому документі, становлять інтерес для боротьби з тероризмом».

     

    Азов посольство поліція
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