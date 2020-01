Україна вимагає у Британії видалити тризуб із антитерористичного посібника

В розділі організацій, які сповідують ідею домінування білої раси, наведена символіка полку «Азов»

Посольство України у Британії зажадало прибрати тризуб, який є гербом країни, з керівництва з протидії екстремізму для британських медпрацівників та вчителів.

Відповідний заклик відомство розмістило в Twitter.

«Розміщення тризуба, конституційного національного символу і герба України, в керівництві з протидії екстремізму, виданому антитерористичної поліцією для викладачів і медичного персоналу Великої Британії, є вкрай обурливим. Тут немає прийнятних пояснень. Ми вимагаємо прибрати тризуб з Керівництва з офіційними вибаченнями», – заявило посольство України в Британії.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb