«Велика сімка» заявила про військову допомогу Україні

Під час виступу на зустрічі президент України наголосив на тому, що наша країна й надалі рішуче захищатиме свій суверенітет

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальній зустрічі лідерів G7. Він назвав головні цілі нашої країни у війні проти російських окупантів. Про це ідеться у спільній заяві «Великої сімки», повний текст якої оприлюднений на сайті Білого дому США

Під час виступу президент України наголосив на тому, що наша країна й надалі рішуче захищатиме свій суверенітет й територіальну цілісність. За словами Зеленського, у війні проти Росії, кінцевою метою для України є повне виведення російських військових та техніки з території та забезпечення здатності захистити себе в майбутньому.

Президент наголосив на тому, що розраховує на міжнародних союзників України, у тому ж числі й на лідерів G7 щодо надання необхідної допомоги у сфері обороноздатності й забезпеченні швидкого та ефективного відновлення економіки.

«Україна, як і раніше, віддана тісній співпраці з членами G7 для підтримки макроекономічної стабільності перед проблемами, спричиненими повномасштабним російським вторгненням, масовим руйнуванням найважливіших об'єктів інфраструктури та порушенням традиційних маршрутів транспортування українських експортних товарів», – пише пресслужба Білого дому.

Також Зеленський запевнив, що Україна й надалі готова відстоювати спільні демократичні цінності та принципи, у тому ж числі повагу до прав людини й верховенство закону.

Заходи, які застосовуватимуть країни «Великої сімки»:

Поступово відмовляться від залежності від російської енергії, зокрема шляхом поступового припинення або заборони імпорту російської нафти. Обіцяють налагодити в світі альтернативні постачання, а згодом узагалі відмовитися від викопного палива та перейти на зелену енергетику.

«Будемо вживати заходів, щоб заборонити або іншим чином не допустити надання ключових послуг, від яких залежить Росія. Це посилить ізоляцію Росії в усіх секторах її економіки».

«Продовжуватимемо вживати заходів проти російських банків, пов’язаних із світовою економікою та системно критичних для російської фінансової системи. Ми вже серйозно погіршили здатність Росії фінансувати свою загарбницьку війну, атакуючи її Центральний банк і найбільші фінансові установи».

«Продовжимо наші зусилля, щоб відбити спроби російського режиму поширювати свою пропаганду. Респектабельні приватні компанії не повинні забезпечувати прибуток російському режиму чи його філіям, які живлять російську військову машину».

«Будемо продовжувати і посилювати нашу кампанію проти фінансових еліт і членів сім’ї, які підтримують президента Путіна у його військових зусиллях і розтринькують ресурси російського народу. За узгодженням з нашими національними органами, ми запровадимо санкції щодо додаткових осіб».

У заяві також наголошується, що через війну, яку розв'язала Росія проти України, світ опинився під загрозою дефіциту продуктів харчування.

Президент Франції Еммануель Макрон береучасть у зустрічі G7. Фото з відкритих джерел

«Війна президента Путіна проти України ставить глобальну продовольчу безпеку під серйозне навантаження. Разом з Організацією Об’єднаних Націй ми закликаємо Росію припинити блокаду та будь-яку іншу діяльність, яка ще більше перешкоджає українському виробництву та експорту харчових продуктів, відповідно до її міжнародних зобов’язань. Невиконання цього буде розцінено як напад на систему продовольства світу. Ми будемо активізувати зусилля, щоб допомогти Україні зберегти виробництво з огляду на наступний сезон збору врожаю та експортувати, зокрема альтернативними маршрутами», – ідеться в заяві.

«Велика сімка» та Україна об’єднані в цей непростий час і у своєму прагненні забезпечити Україні демократичне, процвітаюче майбутнє. Ми залишаємося єдиними в нашій рішучості, щоб президент Путін не виграв свою війну проти України. Ми зобов’язані пам’яті всіх тих, хто боровся за свободу у Другій світовій війні, продовжувати боротися за неї сьогодні, за народ України, Європи та світову спільноту».

Нагадаємо, лідери країн Великої сімки обіцяли обговорити нові санкції проти Росії у несподіваній компанії.

Нагадаємо, що за останні дні у світі сталося кілька резонансних подій, пов’язаних із санкційними обмеженнями Росії, керівників путінського режиму та його системотворчих бізнесменів.

Так, за інформацією ЗМІ, У Франції правоохоронці заарештували віллу російського олігарха Фрідмана.

Японія запровадила нові санкції проти РФ, заморозивши активи 140 громадян країни-агресора.

Євросоюз, як стало відомо, збирається запровадити санкції проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої.

А металургійний холдінг «Євраз», який є одним із найбільших бізнес-активів олігарха Романа Абрамовича (і виготовляє майже усі залізничні колеса в Росії), потрапив під санкції Великої Британії.

Додамо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, мовляв, санкції з Росії знімуть лише після того, як вона підпише угоду з Україною. Це викликало бурхливу реакцію в російських соцмережах – дехто навіть іронічно запитав, «ми у наддержаві живемо чи на смітнику».