Британія запропонувала ЄС створити місію для захисту кораблів в Перській затоці



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Лондон не хоче допомагати Вашингтону стримувати Іран на морі

Очільник МЗС Великої Британії Джеремі Хант запропонував створити окрему військово-морську місію ЄС для охорони торгових суден в районі Перської затоки від актів державного піратства із боку Ірану.

Відповідна пропозиція вже була обговорена із представниками урядів Франції, ФРН, Швеції, Фінляндії і Данії. При цьому глава британського зовнішньополітичного відомства виступив проти ідеї приєднання до окремої місії США щодо гарантування безпеки мореплавства в районі Ормузької протоки. На думку британського МЗС така операція на чолі із США буде розглядатися Тегераном як ескалація, що може збільшити можливість загострення протиріч, пише британське видання The Guardian.

Вашингтон вперше запропонував Лондону приєднатися до такої операції іще 24 червня, а офіційне запрошення надійшло 30 червня. Джеремі Хант чітко заявив, що можлива місія ЄС по підтриманню свободи мореплавства в Перській затоці не буде частиною американської політики максимального тиску проти Ірану, оскільки Велика Британія прагне збереження угоди 2015 року щодо іранської ядерної програми.

Окремо Джеремі Хант закликав всі торгові судна, які пов’язані із комерційними інтересами Великої Британії в районі Перської затоки, чітко повідомляти про намір пройти Ормузьку протоку. Глава британського МЗС визнав, що флот країни не може захистити всі торгівельні судна, але краща координація зменшує ризики нових актів іранського піратства.

Раніше повідомлялося, що британські міністри розробляють плани по введенню санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.