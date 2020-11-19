Британська поліція затримала підозрюваного у скоєнні теракту, який стався 46 років тому
Теракт забрав життя 21 людини, ще близько 180 отримали поранення
Контртерористична поліція Великої Британії затримала підозрюваного у причетності до теракту в 1974 році на тлі протистоянь у Північній Ірландії.
Про це повідомляють Reuters та BBC.
Напад, в причетності до якого підозрюють затриманого, стався у двох пабах Бірмінгема - Mulberry Bush і Tavern in the Town - 1 листопада 1974 року. Тоді
. Цей теракт залишається найбільшим з тих, що були скоєні на території Британії на тлі подій у Північній Ірландії.
Вважається, що за нападом стояла Ірландська республіканська армія (IRA), але там не взяли на себе відповідальність.
Як повідомили у поліції, 65-річного підозрюваного затримали у нього вдома у Белфасті.
У 1975 році Британія помилково засудила за цей напад шістьох ірландців до довічного ув’язнення. Вони відсиділи 16 років, доки були реабілітовані і вийшли на волю у 1991 році, а поліція почала заново розслідувати теракт.
Протистояння у Північній Ірландії, відомі як The Troubles - між переважно католиками-націоналістами, які прагнули об’єднання з Ірландією, та переважно протестантами, які хотіли лишити Північну Ірландію у складі Британії - тривали 30 років та завершилися Угодою Страсної п’ятниці у 1998 році.
У конфлікті за увесь час загинуло близько 3600 осіб.