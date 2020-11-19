  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Британська поліція затримала підозрюваного у скоєнні теракту, який стався 46 років тому

    • Розсилка
    Напад, в причетності до якого підозрюють затриманого, стався 1 листопада 1974 року - Британська поліція затримала підозрюваного у скоєнні теракту, який стався 46 років тому
    Напад, в причетності до якого підозрюють затриманого, стався 1 листопада 1974 року

    Теракт забрав життя 21 людини, ще близько 180 отримали поранення

    Контртерористична поліція Великої Британії затримала підозрюваного у причетності до теракту в 1974 році на тлі протистоянь у Північній Ірландії. 

    Про це повідомляють Reuters та BBC.

    Напад, в причетності до якого підозрюють затриманого, стався у двох пабах Бірмінгема - Mulberry Bush і Tavern in the Town - 1 листопада 1974 року. Тоді

    . Цей теракт залишається найбільшим з тих, що були скоєні на території Британії на тлі подій у Північній Ірландії. 

    Вважається, що за нападом стояла Ірландська республіканська армія (IRA), але там не взяли на себе відповідальність. 

    Як повідомили у поліції, 65-річного підозрюваного затримали у нього вдома у Белфасті. 

    У 1975 році Британія помилково засудила за цей напад шістьох ірландців до довічного ув’язнення. Вони відсиділи 16 років, доки були реабілітовані і вийшли на волю у 1991 році, а поліція почала заново розслідувати теракт. 

    Протистояння у Північній Ірландії, відомі як The Troubles - між переважно католиками-націоналістами, які прагнули об’єднання з Ірландією, та переважно протестантами, які хотіли лишити Північну Ірландію у складі Британії - тривали 30 років та завершилися Угодою Страсної п’ятниці у 1998 році. 

    У конфлікті за увесь час загинуло близько 3600 осіб. 

     

    Теги: вибух теракт Ірландія напад Велика Британія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies