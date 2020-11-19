Британська поліція затримала підозрюваного у скоєнні теракту, який стався 46 років тому

Напад, в причетності до якого підозрюють затриманого, стався 1 листопада 1974 року

Теракт забрав життя 21 людини, ще близько 180 отримали поранення

Контртерористична поліція Великої Британії затримала підозрюваного у причетності до теракту в 1974 році на тлі протистоянь у Північній Ірландії.

Про це повідомляють Reuters та BBC.

Напад, в причетності до якого підозрюють затриманого, стався у двох пабах Бірмінгема - Mulberry Bush і Tavern in the Town - 1 листопада 1974 року. Тоді

. Цей теракт залишається найбільшим з тих, що були скоєні на території Британії на тлі подій у Північній Ірландії.

Вважається, що за нападом стояла Ірландська республіканська армія (IRA), але там не взяли на себе відповідальність.

Як повідомили у поліції, 65-річного підозрюваного затримали у нього вдома у Белфасті.

У 1975 році Британія помилково засудила за цей напад шістьох ірландців до довічного ув’язнення. Вони відсиділи 16 років, доки були реабілітовані і вийшли на волю у 1991 році, а поліція почала заново розслідувати теракт.

Протистояння у Північній Ірландії, відомі як The Troubles - між переважно католиками-націоналістами, які прагнули об’єднання з Ірландією, та переважно протестантами, які хотіли лишити Північну Ірландію у складі Британії - тривали 30 років та завершилися Угодою Страсної п’ятниці у 1998 році.

У конфлікті за увесь час загинуло близько 3600 осіб.