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Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
Росія не спромоглася встановити та належним чином застосувати відповідну динамічну броню
фото: Генштаб

У міноборони Британії пояснили великі втрати російських танків в Україні

Екіпажам танків рашистів не вистачає дисципліни та навченості, а їхні бойові машини сильно зношені. Про це йдеться у повідомленні міноборони Великої Британії, яке посилається на дані розвідки.

Велика кількість втрат головних російських танків в ході боїв в Україні пояснюється тим, що вони мають низький рівень динамічного захисту.

«Росія не спромоглася встановити та належним чином застосувати (на танках, – ред.) відповідну динамічну броню (ERA). При правильному використанні ERA знижує ефективність вхідних снарядів до того, як вони влучать у танк. Це свідчить про те, що російські сили не виправили культуру поганого використання ERA, яка бере свій початок з Першої чеченської війни в 1994 році», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цілком імовірно багатьом російським танковим екіпажам не вистачає навченості підтримувати ERA, що призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або до її повної відмови.

«Ці недоліки, ймовірно, сприяють поширеним випадкам катапультування вежі, які добре задокументовані на відео очевидців з України. Під час війни російські командири не змогли забезпечити бойову дисципліну на низькому рівні, наприклад, застосувати ERA. Кумулятивний ефект цих невдач, ймовірно, є суттєвим фактором низької ефективності російських сил», – додали у відомстві.

Нагадаємо, триває 176-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Теги: війна окупація Велика Британія

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