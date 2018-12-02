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    Британські вчені назвали продукт, який провокує у жінок рак

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    Британські вчені назвали продукт, який провокує у жінок рак

    М’ясо підвищує ймовірність розвитку онкозахворювання і у жінок

    Дослідження науковців з Університету Лідса (Великобританія) показало, що жінкам потрібно остерігатися частого вживання м’яса.

    Про це повідомляє ukrhealth.

    Найчастіше поради щодо помірного вживання м’яса звучать на адресу чоловіків, – але, виявляється, що м’ясо підвищує ймовірність розвитку онкозахворювання і у жінок. Дані, отримані дослідниками з Лідса, опублікував International Journal of Cancer.

    Тим жінкам, у родині яких є випадки захворюваності на рак кишечника, вживання червоного м’яса необхідно звести до строгого мінімуму, вважають вчені. Цей висновок був зроблений після аналізу даних, отриманих в ході 17-річних спостережень за 32 тисячами жінок.

    За період дослідження у 335 учасниць був виявлений рак товстої кишки. Якщо співвіднести особливості раціону харчування і стан здоров’я у жінок, автори проекту уклали, що часто їсти м’ясо представницям прекрасної статі шкідливо. 

    «У випробовуваних, які регулярно їли червоне м’ясо – яловичину, свинину, баранину, – ризик розвитку раку нижніх відділів товстої кишки виявився вище», – констатували вчені в публікації журналу.

    Відзначимо, що п’ять років тому дослідники з австралійського Deakin University з’ясували: якщо жінки виключають червоне м’ясо зі свого раціону або їдять занадто мало, у них істотно підвищується ризик психічних розладів. В червоному м’ясі міститься високий рівень корисних речовин, включаючи жирні кислоти Омега-3, – просто його кількість не повинна перевищувати трьох-чотирьох порцій на тиждень розміром не більше долоні, заявили тоді вчені. 

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