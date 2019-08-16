Британських ліберальних демократів переконують підтримати Джеремі Корбіна



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Лідер опозиційної Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін

Для формування нового уряду Джеремі Корбін має залучитися підтримкою не менше восьми депутатів-консерваторів

Політичні сили Великої Британії, які виступають проти виходу із ЄС без угоди, намагаються переконати Ліберально-демократичну партію підтримати ідею Джеремі Корбіна щодо уряду національної єдності. Про це пише британське видання The Guardian.

Відповідну ідею готові підтримати Шотландська національна партія, Партія зелених, Соціал-демократична партія Уельсу. Раніше очільниця ліберальних-демократів Джо Свінсон заявила, що їх політична сила готова підтримати уряд національної єдності на чолі із консерватором Кеном Кларком чи лейбористкою Гаррієт Гарман для попередження виходу із ЄС без угоди.

Така позиція стала предметом критики із боку трьох вище зазначених партій. Навіть депутатка від Ліберально-демократичної партії Сара Волластон заявила про те, що підтримка Джеремі Корбіна, як нового главу британського уряду, буде меншим із двох зол.

Як наслідок, Джо Свінсон була змушена погодитися на зустріч із лідером Лейбористської партії і не виключила можливість його підтримки для попередження виходу із ЄС без угоди. Проте, для формування нового уряду Джеремі Корбін має залучитися підтримкою не менше восьми депутатів-консерваторів. Хоча і окремі члени Ліберально-демократичної партії, такі як колишній лейборист Чука Умунна, можуть не підтримати спроби Джеремі Корбіна сформувати новий уряд для зміщення із посади Бориса Джонсона.