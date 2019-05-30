Британський міністр фінансів закликав кандидатів на прем’єрство виключити вихід із ЄС без угоди



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На думку Філіпа Хаммонда, в людей немає повного розуміння щодо ризиків, які представляє вихід Великої Британії із ЄС без угоди

Очільник міністерства фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд закликав кандидатів на посаду лідера Консервативної партії і уряду країни виключити можливість виходу із ЄС без угоди.

За його словами, такий сценарій буде негативним не лише для економіки, але і для цілісності країни, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На думку Хаммонда, в людей немає повного розуміння щодо ризиків, які представляє вихід Великої Британії із ЄС без угоди.

Окрім того, глава британського мінфіну натякнув на готовність виступити проти майбутнього прем’єр-міністра країни, якщо той матиме намір вийти із ЄС без угоди. Філіп Хаммонд заявив про те, що протягом 22 років роботи в Палаті громад він ніколи не голосував проти лінії, яку проводила Консервативна партія. Проте в випадку виходу країни із ЄС без угоди він готовий поставити інтереси Великої Британії вище інтересів партії.

На сьогодні низка кандидатів, в тому числі і Борис Джонсон, заявили про те, що Велика Британія вийде із ЄС 31 жовтня, не залежно від того, чи буде досягнута угода із Брюсселем чи ні.

Раніше повідомлялося, що за посаду прем’єра Британії готові поборотися вже 10 претендентів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 24 травня оголосила, що покидає свій пост 7 червня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).