За посаду прем’єра Британії готові поборотися вже 10 претендентів



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Резиденція прем’єр-міністра Великобританії

Міністр Кіт Малтхаус вважає себе «новим обличчям зі свіжими ідеями»

Міністр житлово-комунального господарства та місцевого самоврядування Великої Британії Кіт Малтхаус заявив, що буде боротися за пост глави консерваторів і прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє The Sun.

«Я нове обличчя зі свіжими ідеями від нового та талановитого покоління», - заявив Малтхаус.

Він зазначив, що хоче «змінити політиків, які розкололи партію».

Кіт Малтхаус стане десятим претендентом на посаду Терези Мей.

Раніше повідомлялося, що після заяви прем'єра Британії Терези Мей про готовність піти з цієї посади про свій намір зайняти пост лідера правлячої Консервативної партії і глави кабміну повідомили вже сім британських політиків.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 24 травня оголосила, що покидає свій пост 7 червня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через угоди про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).