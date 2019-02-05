Янукович завтра проведе прес-конференцію у Москві
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В Україні біглого президента України Віктора Януковичв засудили до 13 років ув’язнення
Адвокат екс-президента заявив, що «можливо, будуть і сюрпризи»
Колишній президент України Віктор Янукович у середу 6 лютого проведе прес-конференцію у російській столиці Москві.
Про це повідомив його адвокат Олександр Горошинський, передає Громадське.
Адвокат зазначив, що Янукович буде говорити про вирок Оболонського суду Києва — «треба дати оцінку цьому «бєспрєдєлу».
Він також додав, що «можливо, будуть і сюрпризи».
Прес-конференція, ймовірно, відбудеться о 14 годині, але наразі невідомо, за київським чи московським часом.
Нагадаємо, що біглого президента України Віктора Януковичв засудили до 13 років ув’язнення в справі про державну зраду. Термін покарання обчислюватиметься з моменту затримання Януковича.