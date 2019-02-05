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    Янукович завтра проведе прес-конференцію у Москві

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    В Україні&nbsp;біглого президента України Віктора&nbsp;Януковичв&nbsp;засудили&nbsp;до 13 років&nbsp;ув&rsquo;язнення - Янукович завтра проведе прес-конференцію у Москві
    В Україні біглого президента України Віктора Януковичв засудили до 13 років ув’язнення

    Адвокат екс-президента заявив, що «можливо, будуть і сюрпризи»

    Колишній президент України Віктор Янукович у середу 6 лютого проведе прес-конференцію у російській столиці Москві.

    Про це повідомив його адвокат Олександр Горошинський, передає Громадське.

    Адвокат зазначив, що Янукович буде говорити про вирок Оболонського суду Києва — «треба дати оцінку цьому «бєспрєдєлу».

    Він також додав, що «можливо, будуть і сюрпризи».

    Прес-конференція, ймовірно, відбудеться о 14 годині, але наразі невідомо, за київським чи московським часом.

    Нагадаємо, що біглого президента України Віктора Януковичв засудили до 13 років ув’язнення в справі про державну зраду. Термін покарання обчислюватиметься з моменту затримання Януковича.

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