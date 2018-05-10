Букмекери побачили, що Melovin має великі шанси на вихід до фіналу «Євробачення»

Компанія William Hill ставить співака на друге місце у півфіналі разом з Молдвою та Швецією

Представник України на «Євробаченні-2018» Melovin із піснею Under The Ladder має хороші шанси на вихід до фіналу конкурсу. Про це свідчать котирування букмекерів, передає Радіо Свобода. Компанія William Hill ставить співака на друге місце разом з Молдвою та Швецією серед 18 учасників другого півфіналу, Betfair – на п’яте,



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Melovin виступить 10 травня у другому півфіналі







Компанія William Hill ставить співака на друге місце у півфіналі разом з Молдвою та Швецією

Представник України на «Євробаченні-2018» Melovin із піснею Under The Ladder має хороші шанси на вихід до фіналу конкурсу.

Про це свідчать котирування букмекерів, передає Радіо Свобода.

Компанія William Hill ставить співака на друге місце разом з Молдвою та Швецією серед 18 учасників другого півфіналу, Betfair – на п’яте, а Unibet – на шосте. Загалом до фіналу вийдуть представники 10 країн.

На думку усіх трьох букмекерських компаній, у фіналі, крім українця, ми почуємо Норвегію, Швецію, Австралію, Молдову, Польщу, Угорщину, Нідерланди, Данію та Латвію.

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 10 травня у столиці Португалії Лісабоні. Українець виступить останнім.

Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.