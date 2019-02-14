Міжнародні букмекери: шанси Порошенка перемогти на виборах зростають



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Петро Порошенко

Гравці букмекерських контор все менше вірять в успіх Тимошенко 31 березня

Міжнародні букмекери продовжують слідкувати за виборчою кампанією в Україні. Зокрема, на думку аналітиків міжнародної букмекерської контори Bwin, головним фаворитом виборчих перегонів продовжує залишатися чинний президент України Петро Порошенко.

За інформацією «Главкома», коефіцієнт на його перемогу становить 1.95. Варто зазначити, що минулого тижня він складав 2.20. Тобто, на думку букмекерів, шанси чинного президента на перемогу стала ще вищими.

Шанси на перемогу головних конкурентів Порошенка, лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко та коміка Володимира Зеленського є дещо меншими.

Так, імовірність успіху Зеленського букмекери оцінюють коефіцієнтом 3.20, а Тимошенко – 3.50. Необхідно зазначити, що минулого тижня лідер «Батьківщини» мала кращі шанси на успіх, ніж Зеленський. Однак, як бачимо, коміку вдалося вийти на друге місце в цьому своєрідному рейтингу.

Зовсім невеликі шанси на успіх аналітики залишають кандидату від партії «Громадянська позиція» Анатолію Гриценку. Коефіцієнт на те, що він стане президентом України – 21.00.

Інші ж борці за президентське крісло мають лише теоретичні шанси на перемогу.

Нагадаємо, перший тур виборів глави держави має відбутися 31 березня.

Слід зазначити, що в Україні перед президентськими виборами триває справжня війна рейтингів. Різні соціологічні служби оприлюднюють результати опитувань, показники яких інколи суттєво різняться між собою. Прогнози букмекерів можна сприймати також по-різному, однак, в цьому разі, вони несуть фінансову відповідальність за свою оцінку шансів претендентів на перемогу. Мова йде про великі грошові суми, які букмекери можуть втратити, якщо невірно оцінять ймовірність успіху того чи іншого кандидата.