Кремль заговорив про завершення війни для порятунку економіки – Reuters

Економіка Росії різко сповільнюється на тлі ударів українських дронів

Російська сировинна економіка вартістю $3 трлн різко сповільнює темпи розвитку на тлі систематичних ударів українських безпілотників та затяжної війни. На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін відкриває п'ятий за час повномасштабного вторгнення Петербурзький міжнародний економічний форум, намагаючись відчайдушно знайти нові ідеї для стимулювання зростання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний матеріал міжнародного агентства Reuters.

За даними аналітиків, фінансова система держави-агресора демонструє чіткі ознаки стагнації. Російські урядовці намагаються виправдати спад високими відсотковими ставками, західними санкціями та штучно сильним рублем, проте реальні цифри вказують на системну кризу:

2024 рік: зростання економіки РФ становило 4,9%;

зростання економіки РФ становило 4,9%; 2025 рік: показник стрімко обвалився і сповільнився приблизно до 1%;

показник стрімко обвалився і сповільнився приблизно до 1%; I квартал 2026 року: зафіксовано падіння та скорочення ВВП на 0,2%;

зафіксовано падіння та скорочення ВВП на 0,2%; Прогноз на весь 2026 рік: аналітики очікують символічне зростання на рівні всього 0,4%.

Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах

Одним із ключових факторів руйнування російського промислового потенціалу стали регулярні атаки українських дронів на стратегічні об'єкти в тилу РФ. Масовані нальоти на нафтопереробні заводи, порти та підприємства з виробництва добрив вивели з ладу значну частину промисловості. За найскромнішими оцінками, через пожежі та руйнування паралізовано понад чверть усіх нафтопереробних потужностей Росії.

Путін уже наказав чиновникам уряду терміново шукати альтернативні шляхи відновлення макроекономічних показників.

Путіну натякають на капітуляцію

Попри войовничу риторику Кремля, великі російські підприємці та керівники корпорацій дедалі чіткіше усвідомлюють, що єдиним виходом із фінансового колапсу є негайне завершення бойових дій та виведення військ з України. Внутрішні настрої еліт чудово ілюструє поведінка фінансових ринків під час будь-яких дипломатичних зрушень.

«Зростання та ентузіазм на російському фондовому ринку після кожної позитивної новини з мирних переговорів щодо України за посередництва США вказують на те, якою має бути їхня справжня відповідь», – цитує Reuters високопоставленого керівника однієї з російських корпорацій, який погодився говорити лише на умовах суворої анонімності.

Нині реальні переговори зайшли в глухий кут через безкомпромісну позицію Кремля, тож російському бізнесу доведеться готуватися до подальшого затягування пасків та нових збитків від української зброї.

«Главком» писав, що економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України. Погіршення ситуації зумовлене кількома чинниками одночасно: з 1 січня 2026 року ставка ПДВ підвищена з 20% до 22%, уповільнилася робота соцмереж та інтернет-сервісів, зросли витрати на логістику, оплату праці та маркетинг. Як наслідок, лише протягом першого кварталу 6% підприємств припинили діяльність. У другому півріччі значна частина компаній готується до скорочень, а близько 30% суб'єктів малого та середнього бізнесу можуть залишити ринок.

Раніше українська розвідка зафіксувала, що промисловість Росії вперше за час повномасштабної війни пішла в мінус: замість очікуваного зростання прогнозується падіння ВВП на 0,6% за підсумками першого кварталу 2026 року.

До слова, за оцінками розвідки, економіка РФ застрягла між стагнацією та інфляцією: жорстка монетарна політика центробанку фактично зупинила розвиток цивільних секторів, залишивши шанси на виживання лише військово-промисловому комплексу.