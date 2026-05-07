Євродепутат вербує колег для поїздки до Росії на форум Путіна – Politico

Валерія Поліщук
Євродепутат обіцяє допомогу у пошуку житла та персональні запрошення на форум
Поїздка фінансується з приватних джерел

Депутатів Європарламенту закликають здійснити поїздку до Росії для зустрічі з представниками Держдуми РФ, попри офіційну заборону на таку співпрацю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Ініціатором поїздки виступив люксембурзький політик Фернан Картхайзер. У листі, розісланому широкому колу євродепутатів, він запропонував провести очну зустріч з членами Державної думи РФ 3 червня. Зустріч планують провести на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму, де очікується участь російського диктатора Володимира Путіна.

Картхайзер обіцяє допомогу у пошуку житла та персональні запрошення на форум. Сам політик стверджує, що поїздка фінансується з приватних джерел, і називає відновлення діалогу з Москвою питанням часу. При цьому він відмовився назвати імена депутатів, які виявили інтерес, посилаючись на конфіденційність та можливі «негативні наслідки» для учасників.

Заклик Картхайзера викликав різку критику серед проукраїнськи налаштованих політиків. Литовський депутат Пятрас Ауштрявічюс назвав це відкритою спробою вербування євродепутатів для роботи на Росію як інформаторів та агентів впливу. За його словами, подібні зусилля спрямовані на послаблення Заходу під прикриттям «політичної дипломатії».

Офіційні особи ЄС, зокрема голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, уникають прямих контактів з російськими посадовцями. У Європарламенті заявили, що депутати, які взаємодіють з дипломатичними або державними структурами РФ, діють виключно у власній якості.

Нагадаємо, Європейський парламент офіційно призупинив діалог з російськими законодавчими органами ще у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році російським та білоруським посадовцям було заборонено вхід до будівель Європарламенту. Сам Фернан Картхайзер минулого року був виключений з групи Європейських консерваторів і реформістів саме через попередню поїздку до Москви. 

