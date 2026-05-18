Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ворог почав застосовувати нову тактику запуску «Ланцетів» – Флеш

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Ворог почав застосовувати нову тактику запуску «Ланцетів» – Флеш
Російський безпілотник «Ланцет»
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ворожі безпілотники тепер атакують у режимі повної радіотиші

Російські окупаційні війська змінили тактику застосування своїх відомих дронів-камікадзе «Ланцет». Тепер ці безпілотники підлітають до цілей у режимі повного радіомовчання, що ускладнює їхнє своєчасне виявлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військового аналітика та радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова (Флеш).

За словами експерта, окупанти вдалися до такої тактики навмисно. Головна мета змін:

  • Приховати тип дрона від українських систем радіоелектронної розвідки.
  • Позбавити захисників часу на реакцію, щоб вони не могли вчасно розпізнати конкретну загрозу та захистити техніку чи позиції.

«На різних фронтах фіксуємо, що «Ланцети» працюють у режимі повного радіомовчання до моменту атаки. Ворог робить це навмисно, щоб ми не могли ідентифікувати тип безпілотника, розпізнати загрозу та зреагувати на неї», – зазначив радник міністра оборони України.

Ланцет – це російський безпілотний баражувальний боєприпас, призначений для ураження наземної техніки та інших цілей на фронті та в тилу противника. Ці дрони можуть протягом тривалого часу кружляти в повітрі, відстежувати ціль та стрімко атакувати її.

Наразі українські фахівці ще з'ясовують, як саме росіянам вдалося досягти такого ефекту і за допомогою яких технологій дрон орієнтується у просторі без постійного зв'язку з оператором. Серед головних версій навігації «Ланцета» у безшумному режимі розглядають:

  • Інерційну систему (рух за заздалегідь прорахованими координатами без зовнішніх сигналів).
    Використання наземних або повітряних маяків.
  • Оптичну навігацію (автоматичне розпізнавання рельєфу та місцевості за допомогою відеокамери та штучного інтелекту).

«Поки що не зрозуміло, який тип навігації при цьому використовує «Ланцет». Інерційну систему, маяки чи розпізнавання місцевості за зображенням»,  – написав Сергій Бескрестнов.

«Главком» писав, що Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».

Як повідомлялося, російські дрони-камікадзе «Ланцет», які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors.

Читайте також:

Теги: дрон ворог безпілотник Україна війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський чесно визнав. що через війну в Ірані зірвано поставки в Україну частини критично важливої зброї
«Україна – це не «трохи пізніше»: як Київ відмовляється стояти в черзі за Іраном
24 квiтня, 11:01
Президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін
Україна як елемент глобальних переговорів США і Китаю
13 травня, 11:03
Петер Мадяр та його радниця з зовнішньої політики Аніта Орбан
Україна послала сигнал новій владі Угорщини. Сибіга розказав про контакт
22 квiтня, 10:35
Унаслідок ворожої атаки поранень дістали двоє чоловіків
РФ атакувала Запоріжжя: постраждали люди (фото)
28 квiтня, 07:59
Чоловіку вдалося кинути два яйця
Єрмака після судового засідання невідомий чоловік закидав яйцями (відео)
13 травня, 19:40
Трамп: Коли фейкові новини кажуть, що іранський ворог успішно справляється з нами у військовому плані, це фактично зрада, оскільки це настільки хибне і навіть абсурдне твердження
Трамп назвав зрадою репортажі американських ЗМІ про військові успіхи Ірану
13 травня, 00:29
Москальковій Держдума вже знайшла заміну
Тетяна Москалькова залишила пост уповноваженого з прав людини у РФ: хто прийшов на її місце
14 травня, 15:39
Тимур Міндіч хотів купити половину акцій ТОВ «Файєр Поінт», але офіційно не склалося. Чи є він нині «тіньовим» власником компанії, залишається загадкою
НАБУ і САП: зливи «плівок Міндіча» поза законом
12 травня, 13:00
У ЄС можуть відкрити перший переговорний кластер для України найближчими тижнями
Україна впритул підійшла до відкриття переговорів з ЄС
12 травня, 14:39

Політика

Ворог почав застосовувати нову тактику запуску «Ланцетів» – Флеш
Ворог почав застосовувати нову тактику запуску «Ланцетів» – Флеш
Втікач Азаров розкрив персону могутнього політика, який тепер рятує Московську церкву в Україні
Втікач Азаров розкрив персону могутнього політика, який тепер рятує Московську церкву в Україні
Кім Чен Ин наказав посилити війська біля кордону з Південною Кореєю
Кім Чен Ин наказав посилити війська біля кордону з Південною Кореєю
Петер Мадяр знайшов документи, які не встиг знищити уряд Орбана (відео)
Петер Мадяр знайшов документи, які не встиг знищити уряд Орбана (відео)
США вимагають від Ірану передати збагачений уран
США вимагають від Ірану передати збагачений уран
Reuters: США та Європа заздрять українським оборонним технологіям
Reuters: США та Європа заздрять українським оборонним технологіям

Новини

На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
16 травня, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua