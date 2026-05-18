Ворог почав застосовувати нову тактику запуску «Ланцетів» – Флеш

Ворожі безпілотники тепер атакують у режимі повної радіотиші

Російські окупаційні війська змінили тактику застосування своїх відомих дронів-камікадзе «Ланцет». Тепер ці безпілотники підлітають до цілей у режимі повного радіомовчання, що ускладнює їхнє своєчасне виявлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військового аналітика та радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова (Флеш).

За словами експерта, окупанти вдалися до такої тактики навмисно. Головна мета змін:

Приховати тип дрона від українських систем радіоелектронної розвідки.

Позбавити захисників часу на реакцію, щоб вони не могли вчасно розпізнати конкретну загрозу та захистити техніку чи позиції.

«На різних фронтах фіксуємо, що «Ланцети» працюють у режимі повного радіомовчання до моменту атаки. Ворог робить це навмисно, щоб ми не могли ідентифікувати тип безпілотника, розпізнати загрозу та зреагувати на неї», – зазначив радник міністра оборони України.

Ланцет – це російський безпілотний баражувальний боєприпас, призначений для ураження наземної техніки та інших цілей на фронті та в тилу противника. Ці дрони можуть протягом тривалого часу кружляти в повітрі, відстежувати ціль та стрімко атакувати її.

Наразі українські фахівці ще з'ясовують, як саме росіянам вдалося досягти такого ефекту і за допомогою яких технологій дрон орієнтується у просторі без постійного зв'язку з оператором. Серед головних версій навігації «Ланцета» у безшумному режимі розглядають:

Інерційну систему (рух за заздалегідь прорахованими координатами без зовнішніх сигналів).

Використання наземних або повітряних маяків. Оптичну навігацію (автоматичне розпізнавання рельєфу та місцевості за допомогою відеокамери та штучного інтелекту).

«Поки що не зрозуміло, який тип навігації при цьому використовує «Ланцет». Інерційну систему, маяки чи розпізнавання місцевості за зображенням», – написав Сергій Бескрестнов.

«Главком» писав, що Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».

Як повідомлялося, російські дрони-камікадзе «Ланцет», які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors.