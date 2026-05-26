Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль ухвалив закон про «захист» росіян за кордоном

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє йому санкціонувати застосування Збройних сил РФ за кордоном для захисту «російських громадян», проти яких ведеться судове переслідування в міжнародних або іноземних національних судах. Текст закону навмисно є розмитим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Державна Дума Росії офіційно ухвалила цей законопроєкт 14 квітня.

«14 квітня російська служба BBC прокоментувала, що закон застосовується до російських громадян, які притягуються до відповідальності в міжнародних або національних судах, «наділених повноваженнями» іноземними державами без участі Росії або міжнародними органами, повноваження яких не випливають із російських міжнародних договорів, але незрозуміло, як саме Росія застосовуватиме цей закон», – йдеться у звіті.

Видання додало, що вираз «наділені повноваженнями» є розмитим і неоднозначним у російському правовому контексті.

«Закон також передбачає виняток для російських громадян, проти яких порушено кримінальну справу на підставі резолюції Ради Безпеки ООН (РБ ООН), прийнятої з метою реалізації повноважень, передбачених у Розділі VII Статуту Організації Об’єднаних Націй (ООН). Текст закону, ймовірно, навмисно є розмитим, щоб надати Кремлю інформаційну гнучкість у тому, як він може посилатися на закон для надання видимості легітимності російським експедиційним військовим операціям», – стверджують аналітики.

Нагадаємо, очільник кремлівського режиму Володимир Путін підписав новий федеральний закон, який офіційно дозволяє залучати Збройні сили РФ для захисту та звільнення російських громадян, заарештованих у третіх країнах за рішеннями іноземних або міжнародних судів. Тепер за рішенням диктатора армія Росії може бути залучена до виконання завдань щодо захисту російських громадян, заарештованих, утримуваних або підданих кримінальному або іншому переслідуванню за рішеннями іноземних судів.