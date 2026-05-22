Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Чехії запропонував відключити Росії інтернет і банки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Президент Чехії запропонував відключити Росії інтернет і банки
Європа досі не виробила власної позиції щодо Росії та того, як може виглядати повоєнна архітектура безпеки
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Петр Павел: якщо НАТО не реагує на провокації, Росія щоразу тиснутиме дужче

НАТО має відповідати на систематичні провокації Росії «достатньо рішучими, а можливо й асиметричними заходами» – аж до відключення Москви від інтернету та світової фінансової системи, а у разі продовження порушень повітряного простору – до збиття як безпілотних, так і пілотованих літаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Росія діє так, «бо може»

За словами Павела, після анексії Криму у 2014 році Москва вивчила механізми прийняття рішень в Альянсі й виробила стиль поведінки, що постійно наближається до порогу статті 5, але завжди залишається трохи нижче нього. Стаття 5 Статуту НАТО передбачає, що збройний напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх.

Президент Чехії, колишній генерал і голова Військового комітету НАТО, зазначив: на запитання, навіщо Росія вдається до провокацій у повітрі та небезпечних зближень над Балтійським і Чорним морями, російські військові відповідали йому прямо.

«Коли я запитував їх, навіщо вони вдаються до таких провокаційних дій у повітрі, небезпечних зближень чи прольотів над кораблями в Чорному або Балтійському морі, відповідь була: "бо ми можемо". Саме таку поведінку ми їм дозволили», – наголосив Павел.

Збивати, відключати, тиснути санкціями

Якщо деякі європейські лідери завжди обиратимуть дипломатичне вирішення, навіть коли Росія не виявляє жодної готовності до нього, НАТО ризикує залишитися розколотим і нездатним діяти, вважає президент Чехії.

На його думку, якщо порушення повітряного простору тривають, Альянс врешті-решт має ухвалити рішення збивати і безпілотні, і пілотовані літаки. Водночас Павел наголошує: є й несмертоносні «асиметричні» важелі – ті, що не вбивають людей, але болісно відчутні.

Серед таких заходів він назвав:

  • відключення Росії від інтернету або супутників;
  • відключення російських банків від міжнародної фінансової системи;
  • фінальний тиск санкцій, щоб примусити Москву сісти за стіл переговорів.

«Якщо ви хочете позбутися санкцій – а вони цього хочуть; якщо ви хочете почати дискусію про безпеку в Європі – а ви на це натякали неодноразово – ми готові. Але умова чітка: припинення вогню і переговори про мир в Україні», – зазначив Павел.

США мають тиснути сильніше

Павел також розкритикував брак тиску з боку Вашингтона на Росію. На його думку, американські переговорники Стів Уітков і Джаред Кушнер мають бути жорсткішими і прив'язати будь-яке послаблення санкцій до умов можливого мирного врегулювання.

Натомість Європа, за словами чеського президента, досі не виробила власної позиції щодо Росії та того, як може виглядати повоєнна архітектура безпеки. «Ми здебільшого чекаємо, що надійде з Вашингтона. Але навіть США, мабуть, були б задоволені більшою активністю Європи», – зауважив він.

Павел вважає, що найкращий момент для посиленого тиску на Росію минув торік, коли вона відчувала економічні й військові труднощі. Американо-ізраїльська кампанія проти Ірану тим часом допомогла Москві: нафтові доходи зросли. Попри це, Росія лишається у складному становищі, і Захід має скористатися цим для фінального санкційного натиску.

Нагадаємо, що минулого тижня винищувач НАТО збив безпілотник над Естонією під час повітряної тривоги в Балтійському регіоні. Інциденти з дронами у повітряному просторі Естонії, Латвії та Литви за останні місяці почастішали. Міністерство закордонних справ Литви заявило, що Росія навмисно перенаправляє українські безпілотники у повітряний простір країн Балтії.

До слова, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно попередив, що ризик російської агресії проти членів НАТО значно зріс і тепер підготовка до можливого зіткнення вимірюється місяцями, а не роками. Раніше «Главком» також повідомляв, що президент Чехії підтримав можливість розміщення військ НАТО в Україні для виконання допоміжних і навчальних функцій. 

Читайте також:

Теги: росія Чехія напад Петр Павел

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони атаковували нафтоперекачувальну станцію у Нижньогородській області
Дрони уразили Новокуйбишевський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію «Горький»
23 квiтня, 07:52
Російський диктатор Володимир Путін перейшов на «бункерний» режим роботи
Путін боїться замаху та заколоту, між силовиками наростає конфлікт, – західна розвідка
4 травня, 09:17
Іноземні найманці воюють на боці Росії проти України
Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
6 травня, 08:46
Після військового перевороту 2021 року Малі розірвала відносини з Францією та залучила до співпраці Росію
Росія втрачає Малі: «Африканський корпус» відступив вже з третьої бази
6 травня, 17:20
Окупанти наразі не накопичують, а активно витрачають наявні ресурси
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
7 травня, 11:05
Зеленський: Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари
«Справедливі санкції» за 700 км від кордону: Зеленський підтвердив удар по нафтовому об’єкту в Ярославлі
8 травня, 09:11
Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Президент Росії Володимир Путін
Росія змінила методику соцопитувань. Рейтинг Путіна відразу виріс
15 травня, 14:54
Левову частку виставлених на торги вантажів становить продукція маріупольських металургійних комбінатів
Росіяни продають двісті тисяч тонн металу з Маріуполя
16 травня, 06:40

Політика

Президент Чехії запропонував відключити Росії інтернет і банки
Президент Чехії запропонував відключити Росії інтернет і банки
Рютте: Україна повертає території, і Путін цим невдоволений
Рютте: Україна повертає території, і Путін цим невдоволений
Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України
Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України
Xbox проти дронів. Прикордонники показали нову розробку
Xbox проти дронів. Прикордонники показали нову розробку
Глава нацрозвідки США, що говорила про «українські біолабораторії», йде у відставку
Глава нацрозвідки США, що говорила про «українські біолабораторії», йде у відставку
Спецпосланець Трампа зробив гучну заяву про Гренландію
Спецпосланець Трампа зробив гучну заяву про Гренландію

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
21 травня, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
21 травня, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
21 травня, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
21 травня, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua