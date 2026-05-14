Індія почала благати США не перекривати російську нафту

Нью-Делі побоюється енергетичного удару через війну на Близькому Сході та нестабільність нафтового ринку

Індія звернулася до США з проханням продовжити спеціальний дозвіл на імпорт російської нафти, термін дії якого завершується 16 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, Нью-Делі просить Вашингтон продовжити виняток із санкційного режиму, який дозволяє Індії закуповувати російську нафту.

Індійська сторона пояснює це загостренням ситуації на Близькому Сході та ризиками для енергетичної безпеки країни через нестабільність нафтового ринку.

Як зазначає Bloomberg, індійські чиновники попередили США, що проблеми з постачанням можуть мати серйозні наслідки для населення країни, зокрема через дефіцит газу для приготування їжі.

Вашингтон уперше надав Індії такий виняток у березні, а згодом продовжив його до 16 травня на тлі побоювань щодо різкого зростання світових цін на нафту.

Попри те, що російська нафта формально не перебуває під повною забороною санкцій, США раніше закликали Індію скоротити закупівлі енергоресурсів у РФ для посилення економічного тиску на Москву через війну проти України. Наразі ані Міністерство нафти Індії, ані Держдепартамент США офіційно не коментували ситуацію.

Нагадаємо, попри регулярні удари українських дронів по російських НПЗ та енергетичній інфраструктурі, російська влада продовжує прогнозувати зростання нафтового та газового секторів у найближчі роки. У Мінекономіки РФ очікують, що видобуток нафти вже у 2027 році почне зростати, а експорт зрідженого газу до 2029 року може збільшитися майже вдвічі завдяки китайському ринку та проєкту «Арктик ЗПГ 2».

Водночас через війну на Близькому Сході та дефіцит нафти на світовому ринку російська нафта марки Urals вперше з 2022 року почала продаватися дорожче за еталонну Brent. На цьому тлі Індія, яка залишається одним із ключових покупців російської сировини, суттєво наростила закупівлі. Зростання цін уже дозволило Кремлю збільшити нафтові доходи, які залишаються одним із головних джерел фінансування війни проти України.