Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Заяви Трампа про Тайвань. Який сигнал отримав Китай?

Заяви по Тайваню – це сигнал Трампа до Сі
У найближчі тижні Трамп не побачить жодних підтримуючих дій від Китаю

Ще раз, і ще раз, я змушений повторювати просту істину, яку вже всі знають, але ніяк не запам'ятають: те, що каже Трамп, і те, що робить – майже ніколи не збігається. Сьогодні він зробив дуже мутні заяви по Тайваню. Зокрема, що проти їх незалежності, що треба їм переводити виробництва в США і тому подібне. Вже понеслась зрада по всьому світу.

На мою думку, причина цих заяв в тому, що Трамп хоче подивитись на дії Китаю по Ірану. Зараз для нього це питання номер 1 і це питання його виживання (про це окремо напишу). Тому ідея цих заяв в тому, щоб Китай підтримав мирну угоду на американських умовах.

Заяви по Тайваню – це сигнал Трампа до Сі, що допомагайте мені, я допоможу вам. Але правда полягає в тому, що Китай нічого по Ірану робити не буде. Як і по Росії. Бо китайці не вірять жодним словам.

Факт є в тому, що США, які застрягли в Ірані, і ще й допомагають нам – ослабляються на фоні запланованого вторгнення в Тайвань у 2027. І це точно більш надійне чим слова Трампа. По факту, у найближчі тижні Трамп не побачить жодних підтримуючих дій від Китаю, і наговорить абсолютно протилежне.

По Тайваню – це питання не тільки США та Китаю, а всього азійського поясу безпеки, в першу чергу, Японії. Хоча США традиційно були лідером цієї коаліції, їх відсутність не руйнує необхідність всім іншим дружньо вирішувати китайську загрозу. Ну, а я нагадаю, що японці єдині хто поставив Трампа на місце дуже швидко.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай Тайвань Сі Цзіньпін Дональд Трамп росія США

Заяви Трампа про Тайвань. Який сигнал отримав Китай?
9 травня стало переломним. І ось чому
«Кінець світу – це тільки початок». Нова американська ідеологія
«Кінець світу – це тільки початок»: як демографія і логістика руйнують глобальний порядок
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
Чому ми не можемо віддати Донбас?
