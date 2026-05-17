Заяви Трампа про Тайвань. Який сигнал отримав Китай?

У найближчі тижні Трамп не побачить жодних підтримуючих дій від Китаю

Ще раз, і ще раз, я змушений повторювати просту істину, яку вже всі знають, але ніяк не запам'ятають: те, що каже Трамп, і те, що робить – майже ніколи не збігається. Сьогодні він зробив дуже мутні заяви по Тайваню. Зокрема, що проти їх незалежності, що треба їм переводити виробництва в США і тому подібне. Вже понеслась зрада по всьому світу.

На мою думку, причина цих заяв в тому, що Трамп хоче подивитись на дії Китаю по Ірану. Зараз для нього це питання номер 1 і це питання його виживання (про це окремо напишу). Тому ідея цих заяв в тому, щоб Китай підтримав мирну угоду на американських умовах.

Заяви по Тайваню – це сигнал Трампа до Сі, що допомагайте мені, я допоможу вам. Але правда полягає в тому, що Китай нічого по Ірану робити не буде. Як і по Росії. Бо китайці не вірять жодним словам.

Факт є в тому, що США, які застрягли в Ірані, і ще й допомагають нам – ослабляються на фоні запланованого вторгнення в Тайвань у 2027. І це точно більш надійне чим слова Трампа. По факту, у найближчі тижні Трамп не побачить жодних підтримуючих дій від Китаю, і наговорить абсолютно протилежне.

По Тайваню – це питання не тільки США та Китаю, а всього азійського поясу безпеки, в першу чергу, Японії. Хоча США традиційно були лідером цієї коаліції, їх відсутність не руйнує необхідність всім іншим дружньо вирішувати китайську загрозу. Ну, а я нагадаю, що японці єдині хто поставив Трампа на місце дуже швидко.