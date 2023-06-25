«Бунт» Пригожина – перший етап демонтажу путінської системи – Данілов

У Росії сформувалась група невдоволених, яка вважає дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав спробу повстання лідера ПВК «Вагнера»​​Євгена Пригожина першим кроком у демонтажі режиму президента Росії Володимира Путіна. Про це він повідомив у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

« «Бунт» пригожина – перший етап демонтажу путінської системи. пригожин є тільки частиною групи і частиною плану, верхівкою айсберга процесу дестабілізації», – заявив Данілов.

За совами секретаря Ради національної безпеки і оборони України, у Росії сформувалась група невдоволених – силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, яка вважає дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування, загрозою для Російської Федерації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«пригожинський ростовський марш-кидок – демонстрація серйозності намірів, можливостей, що існують, і створення умов для початку процесу владного транзиту – добровільного або примусового. Колони вагнерівців або інших структур можуть таки дійти до «Червоної площі», – написав Олексій Данілов.

На думку секретаря РНБО, у Путіна залишилась єдина можливість порятунку – тотальна зачистка силового блоку, фізична ліквідація ПВК «Вагнер», демонстраційне покарання Пригожина, введення в країні воєнного стану і розгортання масових репресій.

«Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені золотова-бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, – велике питання», – пояснив Данілов.

Олексій Данілов зазначив, що справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні, втім не виключена участь у цьому процесі Президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Секретар РНБО стверджує, що режиму Путіна «ножем в спину» нанесений смертельний, якщо не миттєвий, але «точно неминучий, хоча і відтерміновано в часі, удар».

«Але… все, що може на росії піти не за планом, піде не за планом, і «казус пригожина» може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато. Нам своє робити… до меж 1991 року», – написав Данілов.

Нагадаємо, що ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина після того, як він влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі.