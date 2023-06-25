Головна Новини
search button user button menu button

«Бунт» Пригожина – перший етап демонтажу путінської системи – Данілов

Наталія Порощук
glavcom.ua
«Бунт» Пригожина – перший етап демонтажу путінської системи – Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов
фото: Getty Images

У Росії сформувалась група невдоволених, яка вважає дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав спробу повстання лідера ПВК «Вагнера»​​Євгена Пригожина першим кроком у демонтажі режиму президента Росії Володимира Путіна. Про це він повідомив у Facebook.

« «Бунт» пригожина – перший етап демонтажу путінської системи. пригожин є тільки частиною групи і частиною плану, верхівкою айсберга процесу дестабілізації», – заявив Данілов.

За совами секретаря Ради національної безпеки і оборони України, у Росії сформувалась група невдоволених – силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, яка вважає дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування, загрозою для Російської Федерації.

«пригожинський ростовський марш-кидок – демонстрація серйозності намірів, можливостей, що існують, і створення умов для початку процесу владного транзиту – добровільного або примусового. Колони вагнерівців або інших структур можуть таки дійти до «Червоної площі», – написав Олексій Данілов.

На думку секретаря РНБО, у Путіна залишилась єдина можливість порятунку – тотальна зачистка силового блоку, фізична ліквідація ПВК «Вагнер», демонстраційне покарання Пригожина, введення в країні воєнного стану і розгортання масових репресій.

«Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені золотова-бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, – велике питання», – пояснив Данілов.

Олексій Данілов зазначив, що справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні, втім не виключена участь у цьому процесі Президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Секретар РНБО стверджує, що режиму Путіна «ножем в спину» нанесений смертельний, якщо не миттєвий, але «точно неминучий, хоча і відтерміновано в часі, удар».

«Але… все, що може на росії піти не за планом, піде не за планом, і «казус пригожина» може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато. Нам своє робити… до меж 1991 року», – написав Данілов.

Нагадаємо, що ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина після того, як він влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі.

Читайте також: Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото)
Теги: РНБО путін Олексій Данілов ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вкотре продемонстрував перевагу західної зброї над російською
Навіщо Росія стріляла в африканських миротворців
19 червня, 13:26
Кожна ділянка «царського села» коштує не менше мільярда рублів
Путін збудував «царське село», в якому живе вся його сім'я: розслідування
1 червня, 10:35
Путін розповів, скільки він спить
Путін поскаржився: погано спить, поки за його наказом вбивають українців
2 червня, 07:44
Ердоган заявив, що його країна буде рішуче продовжуватимуть свої зусилля для встановлення справедливого миру
Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: перші подробиці
7 червня, 15:45
У Європі жінка вирішила знищити інсталяцію із зображенням очільника Кремля
У Швейцарії жінка молотком розтрощила інсталяцію про Путіна (відео)
9 червня, 14:06
Один з свідків розповів, що також бачив Путіна та його охоронців на Оберляйтенвег у Кіцбюелі
Журналісти відшукали віллу доньки Путіна в Австрії (фото)
20 червня, 18:20
Путін дав наказ розібратися з представниками ЛГБТК+
Путін повертає каральну психіатрію? У Росії візьмуться за ЛГБТ
16 червня, 09:41
Секретар РНБО заявив, що це питання зносити Керченський міст чи ні буде вирішене після деокупації
Тікайте через Керченський міст: Данілов звернувся до росіян у Криму
20 червня, 21:14
«Вагнерівці» виходять із Ростова
«Вагнерівці» залишають Ростов. Як їх проводжають росіяни
Вчора, 21:39

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина
140K
Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися
90K
Незавершений переворот в Росії. Перші підсумки
81K
«Вагнерівці» залишають Ростов. Як їх проводжають росіяни
50K
«Заради особистих амбіцій». Кадиров розповів, чому Пригожин розпочав заколот у Росії
28K
ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули (оновлено)

Новини

«Бунт» Пригожина – перший етап демонтажу путінської системи – Данілов
Сьогодні, 16:21
Атака на Дніпропетровщину та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 11:37
Заколот Пригожина виявив серйозні слабкі місця Кремля – ISW
Сьогодні, 07:13
Противник продовжує зазнавати великих втрат в живій силі – Генштаб
Сьогодні, 06:51
У Шебекіно загорілось підприємство, «вагнерівці» покинули штаб у Ростові: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Атака на Київ: МВС показало перші хвилини після влучання уламків в багатоповерхівку
Сьогодні, 06:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту