Журналісти відшукали віллу доньки Путіна в Австрії (фото)

Один з свідків розповів, що також бачив Путіна та його охоронців на Оберляйтенвег у Кіцбюелі

Внутрішні документи свідчать, що довірена особа Путіна Аркадій Ротенберг профінансував купівлю шале в Кітцбюелі

У австрійському курортному містечку Кіцбюель розташована вілла вартістю 10 млн євро, яка належить російському олігарху Аркадію Ротенбергу та використовувалася для відпочину донькою Путіна Марією Воронцовою. Про це йдеться у журналістському розслідуванні, проведеному австрійською газетою Der Standard спільно з міжнародними партнерами.

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«Внутрішні документи свідчать, що довірена особа Путіна Аркадій Ротенберг профінансував купівлю шале в Кітцбюелі. Будинок також використовувався дочкою Путіна», – йдеться у матеріалі під назвою «Вілла олігарха в Кіцбюелі для доньки Путіна».

Зазначається, що йдеться про будинок за адресою Оберляйтенвег 31б на гірськолижному курорті Кіцбюель у Тіролі. Офіційно ні місцева влада, ні федеральне міністерство внутрішніх справ не знають, кому насправді належить цей будинок у 800 кв. ме з чудовим видом, садом та басейном.

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«Спільне розслідування Проєкту розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), російського емігрантського видання «Истории», видання Standard та багатьох інших міжнародних ЗМІ-партнерів, таких як Spiegel, «Досьє Ротенберга» розкриває, кому може належати вілла в Кіцбюелі: Аркадію Ротенбергу, другу дитинства і близькій довіреній особі Володимира Путіна. Ротенберг перебуває під санкціями ЄС і США з 2014 року. Всі активи олігарха вже давно мали б бути заморожені в ЄС – принаймні, так повинно бути в теорії», – зазначається у статті.

Як встановили журналісти, австрійська компанія з нерухомості продала будинок у січні 2013 року за 10,8 млн євро кіпрській компанії Wayblue Investments Limited. Відтоді шале належить цій компанії, штаб-квартира якої знаходиться в Нікосії.

«Внутрішні документи, які є у розпорядженні Standard та його міжнародних партнерів, свідчать про систему фірмових схем, підставних осіб та посередників в ЄС, з допомогою якою відбувався багаторічний обман органів влади. Згідно з ними, гроші, які використовувалися для купівлі шале, надійшли від Аркадія Ротенберга», – йдеться у розслідуванні.

Так, купівля нерухомості була профінансована за рахунок кредиту від кіпрської компанії Olpon Investments, власником якої є сам Ротенберг з 2003 року. Olpon перерахувала 11,5 млн євро тодішньому SMP Bank у Латвії, який, у свою чергу, належав Ротенбергам. Звідти гроші потрапили до Wayblue. Пізніше, через санкції проти Ротенбергів, SMP став Meridian Trade Bank, кредит пішов до естонського постачальника фінансових послуг, який стверджує, що припинив ділові відносини з Wayblue у 2021 році.

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Як зазначають журналісти, хто є власником підставної компанії Wayblue Limited визначити складно. Відомо лише, що її контролює інша кіпрська компанія під назвою Velidom Limited, яка є провайдером трастових послуг та керує активами для третіх осіб.

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«Однак було добре приховано не лише те, хто профінансував купівлю нерухомості, але й те, хто є її постійними відвідувачами. Втім, проведене на місці Standard розслідування, дозволяє зробити висновок: Марія Воронцова, старша дочка Володимира Путіна, ймовірно, була постійним гостем на Оберляйтенвег 31b орієнтовно з 2015 року разом зі своїм тодішнім чоловіком, голландцем Йоррітом Фаассеном, і їхньою дитиною», – йдеться у статті.

Згідно з розслідуванням, донька Путіна завжди була з охороною. Особливо часто вона бувала у будинку на початку січня, коли в Росії святкують Різдво.

Один із працівників громадського харчування розповів газеті, що колись готував у будинку їжу з цієї нагоди. Тоді присутніми були, як стверджується, близько 30 осіб, нібито навіть і сам Путін. Ще одна людина розповіла Der Standard, що також бачила Путіна та його охоронців на Оберляйтенвег у Кіцбюелі.

«Незалежних доказів цього немає, але дані про поїздки молодшої дочки Путіна Катерини Тихонової показують, що вона також кілька разів зупинялася в Кіцбюелі в минулі роки», – зазначається у статті.

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Крім того, одна колишня сусідка повідомила виданню, що бачила Марію Воронцову та її чоловіка-голландця у будинку Оберляйтенвег 31б. Також деякі інші жителі Кіцбюеля сказали журналістами, що «всі знають» про періодичне проживання путінської дочки у будинку. А один сусід пригадав поліцейський ескорт для лімузинів на Оберляйтенвег, ще кілька мешканців бачили в автомобілі з голландськими номерами, припарковані перед будинком.

Нагадаємо, раніше у мережі оприлюднили податкові декларації дочок Путіна.